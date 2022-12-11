https://ria.ru/20221211/odessa-1837847449.html
В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света
В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света - РИА Новости, 11.12.2022
В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света
В Одесской области Украины применяют аварийные вместе с экстренными графиками отключения электричества, вся критическая инфраструктура со светом, сообщил в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:40
2022-12-11T11:40
2022-12-11T11:40
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Одесской области Украины применяют аварийные вместе с экстренными графиками отключения электричества, вся критическая инфраструктура со светом, сообщил в воскресенье представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК заверила, что информация о том, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев, касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram."В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Удалось удержать критическую инфрастуктуру в рабочем состоянии - есть водоподача и водоотведение, все объекты критической инфраструктуры запитаны", - сказал Братчук в видео, опубликованном в Telegram-канале.Он заверил, что постепенно электроэнергия возвращается в дома потребителей как в Одессе, так и в регионе.
https://ria.ru/20221211/povrezhdeniya-1837840092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, одесса, дтэк
В мире, Одесская область, Украина, Одесса, ДТЭК
В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света
В Одесской области Украины применяют аварийные ограничения света наряду с экстренными