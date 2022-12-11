https://ria.ru/20221211/odessa-1837847449.html

В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света

В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света - РИА Новости, 11.12.2022

В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света

В Одесской области Украины применяют аварийные вместе с экстренными графиками отключения электричества, вся критическая инфраструктура со светом, сообщил в... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:40

2022-12-11T11:40

2022-12-11T11:40

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Одесской области Украины применяют аварийные вместе с экстренными графиками отключения электричества, вся критическая инфраструктура со светом, сообщил в воскресенье представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.Ранее украинская энергетическая компания ДТЭК заверила, что информация о том, что на восстановление энергетических объектов региона может уйти до нескольких месяцев, касается лишь полного восстановления высоковольтных сетей и подстанций, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram."В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Удалось удержать критическую инфрастуктуру в рабочем состоянии - есть водоподача и водоотведение, все объекты критической инфраструктуры запитаны", - сказал Братчук в видео, опубликованном в Telegram-канале.Он заверил, что постепенно электроэнергия возвращается в дома потребителей как в Одессе, так и в регионе.

https://ria.ru/20221211/povrezhdeniya-1837840092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесская область, украина, одесса, дтэк