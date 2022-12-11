Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в воскресенье также сообщалось об обстрелах Донецка, Горловки и Ясиноватой.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка в 10.00, 11.55 и 10.00, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
Как отмечает представительство, в 12.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.