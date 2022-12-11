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Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/obstrely-1837857521.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:12
2022-12-11T13:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в воскресенье также сообщалось об обстрелах Донецка, Горловки и Ясиноватой."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка в 10.00, 11.55 и 10.00, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров.Как отмечает представительство, в 12.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856939.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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ясиноватая
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горловка, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика
13:12 11.12.2022
 
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска выпустили еще 11 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватой

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров и 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в воскресенье также сообщалось об обстрелах Донецка, Горловки и Ясиноватой.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 11.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка в 10.00, 11.55 и 10.00, выпустив 11 снарядов калибром 155 миллиметров.
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Как отмечает представительство, в 12.00 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная Республика
 
 
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