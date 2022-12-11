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Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837924556.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T22:07
2022-12-11T22:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
горловка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221129/oruzhie-1834911275.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
украина
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в мире, донецк, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины
22:07 11.12.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 16 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 17.40 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров... 18.30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября, 02:40Специальная военная операция на Украине
Кулеба посетовал на отказ нескольких стран продавать оружие Киеву
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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