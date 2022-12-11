Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837884469.html
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:07
2022-12-11T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837838477_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_e17eb72480f1203b02fec4f564b713b6.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 14:55 ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань четыре снаряда ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб журналистам.По его словам, данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.
https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837838477_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_4205396fd607f2687ed109526991fea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
16:07 11.12.2022 (обновлено: 18:04 11.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОсколки от снаряда
Осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки от снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 14:55 ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань четыре снаряда ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб журналистам.
По его словам, данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 09:36
"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала