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Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:07
2022-12-11T16:07
2022-12-11T18:04
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 14:55 ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань четыре снаряда ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб журналистам.По его словам, данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.
https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:07 11.12.2022 (обновлено: 18:04 11.12.2022)
Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области
ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области