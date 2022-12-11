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Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска обстреляли Голую Пристань в Херсонской области

Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:07

2022-12-11T16:07

2022-12-11T18:04

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Голая Пристань в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 14:55 ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань четыре снаряда ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб журналистам.По его словам, данные о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняются.

https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина