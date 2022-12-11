Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837868389.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:44
2022-12-11T14:44
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412790_176:0:1104:522_1920x0_80_0_0_595a877d67f9b5a79a047a9417814af6.jpg
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.10 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837739841.html
сватово
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412790_46:0:742:522_1920x0_80_0_0_534d5a077b70b4d2f7306f65b5544a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сватово, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина
14:44 11.12.2022
 
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР

Украинские войска выпустили один артиллерийский снаряд по Сватово в ЛНР

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Сватово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.10 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 15:44Специальная военная операция на Украине
Школа-интернат получила повреждения при обстреле ВСУ Сватово из HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала