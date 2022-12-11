https://ria.ru/20221211/obstrel-1837868389.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:44
2022-12-11T14:44
2022-12-11T14:44
специальная военная операция на украине
сватово
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412790_176:0:1104:522_1920x0_80_0_0_595a877d67f9b5a79a047a9417814af6.jpg
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР, выпустив один снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.10 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (один снаряд)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221210/obstrel-1837739841.html
сватово
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834412790_46:0:742:522_1920x0_80_0_0_534d5a077b70b4d2f7306f65b5544a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сватово, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли из артиллерии Сватово в ЛНР
Украинские войска выпустили один артиллерийский снаряд по Сватово в ЛНР