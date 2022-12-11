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Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837865618.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:22
2022-12-11T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12:15 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13:30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Ведомство также добавило, что в 12.50 и 13.15 украинские войска выпустили в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, а также в 12.50 - шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221207/pytki-1836914551.html
https://ria.ru/20221207/nasams-1836889540.html
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донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:22 11.12.2022 (обновлено: 14:23 11.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево

В ДНР сообщили об обстреле Донецка, Ясиноватой и Зайцево со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЯсиноватая
Ясиноватая - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Ясиноватая. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12:15 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 13:30 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Ведомство также добавило, что в 12.50 и 13.15 украинские войска выпустили в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, а также в 12.50 - шесть мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Зайцево.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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