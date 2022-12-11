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Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из "Градов"
Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из "Градов" - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из "Градов"
Центр Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны украинских позиций из реактивных систем залпового огня "Град", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T06:12
2022-12-11T06:12
2022-12-11T10:12
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
калининский район
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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Центр Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны украинских позиций из реактивных систем залпового огня "Град", передает корреспондент РИА Новости.Под огонь попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов".Попадания, в частности, пришлись на несколько многоквартирных домов и на территорию театра оперы и балета, а также больницы имени Калинина. Одна из квартир загорелась, там работают спасатели.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 05:54 ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".Украинские войска обстреливали центр Донецка "Градами" и в субботу, один мирный житель был ранен, получили разрушения здание нового планетария и два торговых центра.
донецк
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, вооруженные силы украины, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Калининский район
06:12 11.12.2022 (обновлено: 10:12 11.12.2022)
Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из "Градов"
ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка из РСЗО "Град"
ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Центр Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны украинских позиций из реактивных систем залпового огня "Град", передает корреспондент РИА Новости.
Под огонь попали Ворошиловский и Калининский районы
, было слышно порядка 20 "прилетов".
Попадания, в частности, пришлись на несколько многоквартирных домов и на территорию театра оперы и балета, а также больницы имени Калинина. Одна из квартир загорелась, там работают спасатели.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 05:54 ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".
Украинские войска обстреливали центр Донецка
"Градами" и в субботу, один мирный житель был ранен, получили разрушения здание нового планетария и два торговых центра.