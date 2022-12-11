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Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из "Градов"

Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из "Градов" - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские военные обстреляли два района в центре Донецка из "Градов"

Центр Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны украинских позиций из реактивных систем залпового огня "Град", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T06:12

2022-12-11T06:12

2022-12-11T10:12

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

калининский район

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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Центр Донецка вновь подвергся обстрелу со стороны украинских позиций из реактивных систем залпового огня "Град", передает корреспондент РИА Новости.Под огонь попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов".Попадания, в частности, пришлись на несколько многоквартирных домов и на территорию театра оперы и балета, а также больницы имени Калинина. Одна из квартир загорелась, там работают спасатели.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 05:54 ВСУ обстреляли Ворошиловский и Калининский районы со стороны населенного пункта Тоненькое, выпущено 20 ракет из "Града".Украинские войска обстреливали центр Донецка "Градами" и в субботу, один мирный житель был ранен, получили разрушения здание нового планетария и два торговых центра.

донецк

калининский район

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донецк, вооруженные силы украины, калининский район