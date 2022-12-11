Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке восемь снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского после обстрела со стороны ВСУ
Разбитое окно в здании Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в сумме восемь снарядов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм... 23.03 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.