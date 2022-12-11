https://ria.ru/20221211/neft-1837918462.html

Эр-Рияд не увидел ощутимых результатов от потолка цен на российскую нефть

Эр-Рияд не увидел ощутимых результатов от потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 11.12.2022

Эр-Рияд не увидел ощутимых результатов от потолка цен на российскую нефть

Заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на форуме в... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T20:52

2022-12-11T20:52

2022-12-11T21:58

экономика

евросоюз

саудовская аравия

цены на нефть

в мире

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КАИР, 11 дек — РИА Новости. Заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на форуме в Эр-Рияде, его слова приводит портал Taqa.По словам министра, необходимо также брать в расчет реакцию Москвы на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти. Он отметил, что эти ограничительные меры используются в политических целях и пока не ясно, удастся ли с их помощью добиться результата. Бен Сальман при этом указал на ряд факторов, которые продолжат и дальше влиять на нефтяные рынки. Среди них, в частности, — меры против COVID-19 в Китае.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российское сырье, перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Уточняется, что более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты. По его словам, Россия готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221208/neft-1837178757.html

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саудовская аравия

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экономика, евросоюз, саудовская аравия, цены на нефть, в мире