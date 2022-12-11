20:52 11.12.2022 (обновлено: 21:58 11.12.2022)
Эр-Рияд не увидел ощутимых результатов от потолка цен на российскую нефть
Саудовский министр энергетики счел неэффективным введение потолка цен на российскую нефть
Нефтяные качалки. Архивное фото
КАИР, 11 дек — РИА Новости. Заметных результатов от введения лимита цен на нефть из России пока нет, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на форуме в Эр-Рияде, его слова приводит портал Taqa.
"Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано", — подчеркнул он.
По словам министра, необходимо также брать в расчет реакцию Москвы на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти. Он отметил, что эти ограничительные меры используются в политических целях и пока не ясно, удастся ли с их помощью добиться результата.
Бен Сальман при этом указал на ряд факторов, которые продолжат и дальше влиять на нефтяные рынки. Среди них, в частности, — меры против COVID-19 в Китае.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российское сырье, перевозимое по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель. Уточняется, что более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Вице-премьер России Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты. По его словам, Россия готова сотрудничать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.