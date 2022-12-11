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Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 11.12.2022
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Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть
Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 11.12.2022
Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть
Ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю, пишет в статье для американского издания The Epoch Times специалист... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T02:07
2022-12-11T02:07
россия
китай
g7
евросоюз
австралия
нефть
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю, пишет в статье для американского издания The Epoch Times специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль."В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок", - отмечает эксперт.России, утверждает Лакалль, подобные ограничения не навредят. Кроме того, страны, которые покупают сырую нефть, смогут это делать по выгодным ценам. В частности, у Китая появляется возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей."Если "большая семерка" действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако происходит обратное. Правительства стран "большой семерки" продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок", - констатирует автор.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.Вице-премьер Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях. Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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россия, китай, g7, евросоюз, австралия, нефть, в мире
Россия, Китай, G7, Евросоюз, Австралия, Нефть, В мире
02:07 11.12.2022
 
Названа страна, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть

The Epoch Times: ограничение цен на российскую нефть сыграло на руку Китаю

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю, пишет в статье для американского издания The Epoch Times специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль.
"В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок", - отмечает эксперт.
России, утверждает Лакалль, подобные ограничения не навредят. Кроме того, страны, которые покупают сырую нефть, смогут это делать по выгодным ценам. В частности, у Китая появляется возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей.
"Если "большая семерка" действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии. Однако происходит обратное. Правительства стран "большой семерки" продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику, а также нормативные и ошибочно называемые экологическими ограничения, которые еще больше затрудняют обеспечение диверсификации и надежности поставок", - констатирует автор.
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С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях. Президент Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
 
РоссияКитайG7ЕвросоюзАвстралияНефтьВ мире
 
 
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