https://ria.ru/20221211/nato-1837913676.html

Минск не видит тенденций к уменьшению числа военных НАТО у западной границы

Минск не видит тенденций к уменьшению числа военных НАТО у западной границы - РИА Новости, 11.12.2022

Минск не видит тенденций к уменьшению числа военных НАТО у западной границы

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что в республике не видят тенденции к уменьшению числа военных... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T19:59

2022-12-11T19:59

2022-12-11T19:59

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МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что в республике не видят тенденции к уменьшению числа военных НАТО у западной границы страны, в том числе в рамках объявленной ротации.Он отметил, что белорусская сторона предпринимает меры реагирования на эти действия, в том числе на определенных этапах развития обстановки разворачивает батальонно-тактические группы на угрожаемых направлениях. "Но после принятия мер реагирования мы возвращаем в пункты постоянной дислокации свои подразделения. Со стороны стран Запада это не прослеживается. Вот сейчас заявлена ротация американского контингента. Да, они прибыли, выгрузились, но (касательно) тех (подразделений - ред.), которые находятся в местах дислокации, пока не наблюдаем, что они собираются куда-то уходить", - заявил Гулевич.По его словам, белорусская армия уделяет внимание каждому участку границы республики. "Естественно, большую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной. Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, по живому провести эту линию", - сказал начальник генштаба. Он подчеркнул, что Белоруссия не давала для этого повода, а с украинской стороны были только голословные заявления об угрозе нападения Белоруссии на Украину.Гулевич выразил недоумение по поводу действий Киева. "Сами взрывают мосты (на своей территории у границы с Белоруссией – ред.), уничтожают дороги. Это уже о многом говорит", - констатировал он.

https://ria.ru/20221112/granitsa-1831023340.html

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белоруссия, украина, нато, в мире