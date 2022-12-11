Минск не видит тенденций к уменьшению числа военных НАТО у западной границы
Белоруссия не видит тенденций к уменьшению числа военных НАТО у западной границы страны
Военнослужащий НАТО. Архивное фото
МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич заявил, что в республике не видят тенденции к уменьшению числа военных НАТО у западной границы страны, в том числе в рамках объявленной ротации.
"Если рассматривать границы Беларуси со странами НАТО, то группировки США, западноевропейских стран, которые сосредоточены в сопредельных странах – в Прибалтике, Польше, – не имеют тенденции к уменьшению", - сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
Он отметил, что белорусская сторона предпринимает меры реагирования на эти действия, в том числе на определенных этапах развития обстановки разворачивает батальонно-тактические группы на угрожаемых направлениях. "Но после принятия мер реагирования мы возвращаем в пункты постоянной дислокации свои подразделения. Со стороны стран Запада это не прослеживается. Вот сейчас заявлена ротация американского контингента. Да, они прибыли, выгрузились, но (касательно) тех (подразделений - ред.), которые находятся в местах дислокации, пока не наблюдаем, что они собираются куда-то уходить", - заявил Гулевич.
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По его словам, белорусская армия уделяет внимание каждому участку границы республики. "Естественно, большую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной. Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, по живому провести эту линию", - сказал начальник генштаба. Он подчеркнул, что Белоруссия не давала для этого повода, а с украинской стороны были только голословные заявления об угрозе нападения Белоруссии на Украину.
Гулевич выразил недоумение по поводу действий Киева. "Сами взрывают мосты (на своей территории у границы с Белоруссией – ред.), уничтожают дороги. Это уже о многом говорит", - констатировал он.