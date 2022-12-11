https://ria.ru/20221211/napravleniya-1837505887.html
Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян
Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян - РИА Новости, 11.12.2022
Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян
Аналитики назвали самые редкие новогодние направления у россиян, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс. Путешествия. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T02:34
2022-12-11T02:34
2022-12-11T02:34
туризм
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латинская америка
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туризм
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики назвали самые редкие новогодние направления у россиян, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс. Путешествия."В рейтинг попали страны Латинской Америки и Ближнего Востока — Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. На них приходится меньше 0,1 процента от всех поездок пользователей сервиса в праздничный сезон", — рассказали в пресс-службе.По мнению экспертов, причина низкого интереса — в высоких временных и финансовых затратах на дорогу, а также недостаточная информация о направлениях в целом.Туристы, которые все же выбирают для путешествий эти страны, чаще всего едут туда минимум на 12-13 дней без учета перелета, отмечают в сервисе. А билеты и отели бронируют за 3,5 месяца до отправления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, латинская америка, ближний восток, новый год, путешествия, туризм, рейтинг, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Латинская Америка, Ближний Восток, Новый год, Путешествия, Туризм, Рейтинг, туристы
Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян
Страны Латинской Америки и Ближний Восток – самые редкие новогодние направления у россиян