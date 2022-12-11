https://ria.ru/20221211/napravleniya-1837505887.html

Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян

Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян - РИА Новости, 11.12.2022

Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян

Аналитики назвали самые редкие новогодние направления у россиян, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс. Путешествия. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T02:34

2022-12-11T02:34

2022-12-11T02:34

туризм

новости - туризм

латинская америка

ближний восток

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туризм

рейтинг

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики назвали самые редкие новогодние направления у россиян, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс. Путешествия."В рейтинг попали страны Латинской Америки и Ближнего Востока — Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. На них приходится меньше 0,1 процента от всех поездок пользователей сервиса в праздничный сезон", — рассказали в пресс-службе.По мнению экспертов, причина низкого интереса — в высоких временных и финансовых затратах на дорогу, а также недостаточная информация о направлениях в целом.Туристы, которые все же выбирают для путешествий эти страны, чаще всего едут туда минимум на 12-13 дней без учета перелета, отмечают в сервисе. А билеты и отели бронируют за 3,5 месяца до отправления.

https://radiosputnik.ria.ru/20221123/otpusk-1833716877.html

латинская америка

ближний восток

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, латинская америка, ближний восток, новый год, путешествия, туризм, рейтинг, туристы