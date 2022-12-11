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Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян - РИА Новости, 11.12.2022
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Туризм
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Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян
Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян - РИА Новости, 11.12.2022
Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян
Аналитики назвали самые редкие новогодние направления у россиян, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс. Путешествия. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T02:34
2022-12-11T02:34
туризм
новости - туризм
латинская америка
ближний восток
новый год
путешествия
туризм
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики назвали самые редкие новогодние направления у россиян, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс. Путешествия."В рейтинг попали страны Латинской Америки и Ближнего Востока — Аргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. На них приходится меньше 0,1 процента от всех поездок пользователей сервиса в праздничный сезон", — рассказали в пресс-службе.По мнению экспертов, причина низкого интереса — в высоких временных и финансовых затратах на дорогу, а также недостаточная информация о направлениях в целом.Туристы, которые все же выбирают для путешествий эти страны, чаще всего едут туда минимум на 12-13 дней без учета перелета, отмечают в сервисе. А билеты и отели бронируют за 3,5 месяца до отправления.
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Туризм, Новости - Туризм, Латинская Америка, Ближний Восток, Новый год, Путешествия, Туризм, Рейтинг, туристы
02:34 11.12.2022
 
Эксперты назвали самые редкие новогодние направления у россиян

Страны Латинской Америки и Ближний Восток – самые редкие новогодние направления у россиян

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в медиабанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аналитики назвали самые редкие новогодние направления у россиян, сообщили в пресс-службе сервиса Яндекс. Путешествия.
"В рейтинг попали страны Латинской Америки и Ближнего ВостокаАргентина, Бахрейн, Иордания, Оман и Перу. На них приходится меньше 0,1 процента от всех поездок пользователей сервиса в праздничный сезон", — рассказали в пресс-службе.
По мнению экспертов, причина низкого интереса — в высоких временных и финансовых затратах на дорогу, а также недостаточная информация о направлениях в целом.
Туристы, которые все же выбирают для путешествий эти страны, чаще всего едут туда минимум на 12-13 дней без учета перелета, отмечают в сервисе. А билеты и отели бронируют за 3,5 месяца до отправления.
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