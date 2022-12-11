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В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 11.12.2022
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В Москве ликвидируют последствия снегопада
В Москве ликвидируют последствия снегопада - РИА Новости, 11.12.2022
В Москве ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:10
2022-12-11T13:10
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, прирост снега составил до 14 сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В уборке задействовано необходимое количество техники и работников коммунальных служб", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра подчеркнул, что непрерывно ведется очистка ключевых транспортных магистралей, под особым контролем – тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, объектам метрополитена, соцучреждениям. В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей."Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье во второй половине дня ожидаются сложные погодные условия – мокрый снег, ледяной дождь, местами гололед", - добавили в сообщении.Кроме того, горожан попросили быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах и, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
https://ria.ru/20221210/preduprezhdenie-1837795354.html
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, тинао
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, ТиНАО
13:10 11.12.2022
 
В Москве ликвидируют последствия снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снегопад. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия снегопада, меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Меньше чем за сутки в столице выпала четверть месячной нормы осадков, прирост снега составил до 14 сантиметров. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В уборке задействовано необходимое количество техники и работников коммунальных служб", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Заммэра подчеркнул, что непрерывно ведется очистка ключевых транспортных магистралей, под особым контролем – тротуары, пешеходные зоны, подходы к остановкам общественного транспорта, объектам метрополитена, соцучреждениям. В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий.
Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей.
"Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье во второй половине дня ожидаются сложные погодные условия – мокрый снег, ледяной дождь, местами гололед", - добавили в сообщении.
Кроме того, горожан попросили быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах и, по возможности, перенести поездки на автомобилях.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваТиНАО
 
 
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