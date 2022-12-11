https://ria.ru/20221211/moskva-1837835606.html

Археологические находки из Потаповского переулка Москвы отреставрируют

Археологические находки из Потаповского переулка Москвы отреставрируют - РИА Новости, 11.12.2022

Археологические находки из Потаповского переулка Москвы отреставрируют

Более 300 археологических предметов, найденных весной и летом во время масштабных раскопок в Потаповском переулке в Москве, передали на реставрацию, сообщается... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T10:02

2022-12-11T10:02

2022-12-11T10:02

москва

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 300 археологических предметов, найденных весной и летом во время масштабных раскопок в Потаповском переулке в Москве, передали на реставрацию, сообщается на сайте мэра столицы"Больше 300 археологических предметов, возраст самых древних из которых насчитывает 400 лет, передано на реставрацию. Археологи обнаружили обширную коллекцию артефактов весной и летом этого года во время масштабных раскопок в Потаповском переулке. После реставрации все находки передадут в музейный фонд Москвы", - говорится в сообщении.Добавляется, что больше всего предметов, найденных в Потаповском переулке, относятся к XVII–XIX векам. По словам археологов, они сохранились лучше всего и интересны прежде всего тем, что дают представление о быте москвичей. Изучая эти артефакты, можно понять, как жили горожане 200–300 лет назад, чем пользовались в повседневности. Например, среди находок есть изящный формованный аптечный флакон XIX века, выполненный из белого стекла. На его донышке хорошо сохранился штамп аптеки Феррейна на Никольской улице, одной из самых известных в Москве.Кроме того, еще один интересный предмет XIX века, обнаруженный целым, - аптечный флакон из синего стекла. На нем нет штампа и других опознавательных знаков. Это дает основание предполагать, что флакон использовался для хранения лекарственного средства, сделанного по индивидуальному заказу. Возможно, в нем хранилась микстура, приготовленная самим хозяином аптеки или его помощником.Отмечается, что особый интерес представляет светец конца XVII - начала XVIII века. Это приспособление для укрепления горящей лучины. Первые светцы, появившиеся еще в X веке, были похожи на небольшую вилку, в расщепе которой укреплялась горящая лучина. Позже количество вилок стало увеличиваться, что позволяло освещать обширные по величине горницы. Светец, обнаруженный в Потаповском переулке, хозяева могли использовать еще и в качестве подсвечника"К наиболее типичным предметам быта небогатых горожан в XIX веке можно отнести глубокую фаянсовую тарелку, украшенную голубым растительным орнаментом. Она была склеена из 12 фрагментов. Фаянсовая посуда стоила намного дешевле фарфоровой и была доступна большему количеству горожан. Среди находок также есть одна уникальная вещь первой половины ХХ века. Это резиновая соска, которая надевалась на молочную бутылку и использовалась для кормления малышей. Подобные бутылочки начали появляться в продаже в 1920 году. Вероятно, это одна из первых в столице резиновых сосок для кормления детей", - говорится в сообщении.Сохранение находок - важная часть работы археологов. Процесс делится на три этапа: первичную обработку, во время которой удаляется грунт, реставрацию и консервацию. В зависимости от сложности находки и ее состояния реставрация занимает от недели до нескольких лет.

https://realty.ria.ru/20221006/trubka-1821892229.html

https://ria.ru/20220918/nakhodki-1816768640.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество