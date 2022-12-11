Рейтинг@Mail.ru
В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/moldaviya-1837843163.html
В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке
В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке - РИА Новости, 11.12.2022
В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке
Центризбирком Молдавии будет печатать бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, если об этом попросят граждане, также избиратели... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:00
2022-12-11T11:00
в мире
майя санду
мария захарова
кишинев
россия
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834817557_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_3af7e3021fdd69705f1a24e70929c65a.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Центризбирком Молдавии будет печатать бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, если об этом попросят граждане, также избиратели могут получить помощь с переводом текста, заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах Молдавии, заявила, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии."Наша страна и впредь будет сохранять высокие стандарты организации избирательного процесса, поскольку мы соблюдаем все демократические нормы. В новом Избирательном кодексе черным по белому написано: если есть запросы об изготовлении бюллетеней на языках национальных меньшинств — эти просьбы будут удовлетворены", - написал Водэ в Facebook*.По его словам, посольство России в Кишиневе, которое осуществляло наблюдение за предыдущими выборами, может подтвердить, что каждый, кто нуждается в содействии и в помощи для реализации своих демократических прав, оперативно ее получает. Водэ подчеркнул, что если у кого-либо возникают вопросы, в том числе, и относительно перевода, то подобная помощь предоставляется незамедлительно.Также он отметил, что выступления главы государства - президента Майи Санду - транслируются в том числе и на русском языке.Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835585077.html
https://ria.ru/20220902/sandu-1814143961.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834817557_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_eaabc2d127d5d85ec03225712954bcbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, мария захарова, кишинев, россия, молдавия
В мире, Майя Санду, Мария Захарова, Кишинев, Россия, Молдавия
11:00 11.12.2022
 
В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке

МИД Молдавии: ЦИК напечатает бюллетени на русском языке, если об этом попросят граждане

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Центризбирком Молдавии будет печатать бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, если об этом попросят граждане, также избиратели могут получить помощь с переводом текста, заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.
Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах Молдавии, заявила, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии.
Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 15:13
В Молдавии перестанут печатать бюллетени на русском языке
"Наша страна и впредь будет сохранять высокие стандарты организации избирательного процесса, поскольку мы соблюдаем все демократические нормы. В новом Избирательном кодексе черным по белому написано: если есть запросы об изготовлении бюллетеней на языках национальных меньшинств — эти просьбы будут удовлетворены", - написал Водэ в Facebook*.
По его словам, посольство России в Кишиневе, которое осуществляло наблюдение за предыдущими выборами, может подтвердить, что каждый, кто нуждается в содействии и в помощи для реализации своих демократических прав, оперативно ее получает. Водэ подчеркнул, что если у кого-либо возникают вопросы, в том числе, и относительно перевода, то подобная помощь предоставляется незамедлительно.
Также он отметил, что выступления главы государства - президента Майи Санду - транслируются в том числе и на русском языке.
Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.
Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 20:53
В Гагаузии предложили Санду повысить статус русского языка в Молдавии
 
В миреМайя СандуМария ЗахароваКишиневРоссияМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала