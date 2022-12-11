https://ria.ru/20221211/moldaviya-1837843163.html

В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке

В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке - РИА Новости, 11.12.2022

В МИД Молдавии оценили возможность появления бюллетеней на русском языке

Центризбирком Молдавии будет печатать бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, если об этом попросят граждане, также избиратели... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:00

2022-12-11T11:00

2022-12-11T11:00

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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Центризбирком Молдавии будет печатать бюллетени на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском, если об этом попросят граждане, также избиратели могут получить помощь с переводом текста, заявил глава пресс-службы МИД Даниел Водэ.Ранее парламент Молдавии одобрил в финальном чтении новый кодекс о выборах, согласно которому в стране больше не будут печатать избирательные бюллетени на русском языке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новый кодекс о выборах Молдавии, заявила, что Москва призывает Кишинев проявить здравый смысл и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению ситуации в стране и нанести ущерб двусторонним отношениям с Россией и ущемлять интересы русскоязычного населения Молдавии."Наша страна и впредь будет сохранять высокие стандарты организации избирательного процесса, поскольку мы соблюдаем все демократические нормы. В новом Избирательном кодексе черным по белому написано: если есть запросы об изготовлении бюллетеней на языках национальных меньшинств — эти просьбы будут удовлетворены", - написал Водэ в Facebook*.По его словам, посольство России в Кишиневе, которое осуществляло наблюдение за предыдущими выборами, может подтвердить, что каждый, кто нуждается в содействии и в помощи для реализации своих демократических прав, оперативно ее получает. Водэ подчеркнул, что если у кого-либо возникают вопросы, в том числе, и относительно перевода, то подобная помощь предоставляется незамедлительно.Также он отметил, что выступления главы государства - президента Майи Санду - транслируются в том числе и на русском языке.Главное изменение касается того, что впервые избирательные бюллетени будут оформляться исключительно на румынском языке (по конституции государственным языком в Молдавии является молдавский, но по решению Конституционного суда – румынский). По новым правилам, местные избирательные комиссии будут вправе обратиться к Центризбиркому с просьбой напечатать дополнительное количество бюллетеней на языке одного из национальных меньшинств.Президент Майя Санду ранее отметила, что реформа избирательного права – это одно из условий на пути евроинтеграции республики. В 2023 году в Молдавии пройдут местные выборы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221201/moldaviya-1835585077.html

https://ria.ru/20220902/sandu-1814143961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, майя санду, мария захарова, кишинев, россия, молдавия