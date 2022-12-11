https://ria.ru/20221211/minsk-1837864733.html

Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации

Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации - РИА Новости, 11.12.2022

Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации

Игнорирование Западом озабоченностей Москвы по поводу выполнения Киевом Минских соглашений стало предвестником специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:18

2022-12-11T14:18

2022-12-11T15:45

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

украина

политика

ангела меркель

павел зарубин

киев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Игнорирование Западом озабоченностей Москвы по поводу выполнения Киевом Минских соглашений стало предвестником специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В числе прочего журналист Павел Зарубин спросил, понимала ли Россия, что ее обманывают.Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221210/vuchich-1837789253.html

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837543128.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина, политика, ангела меркель, павел зарубин, киев, нато, в мире