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Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/minsk-1837864733.html
Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации
Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации - РИА Новости, 11.12.2022
Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации
Игнорирование Западом озабоченностей Москвы по поводу выполнения Киевом Минских соглашений стало предвестником специальной военной операции, заявил... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:18
2022-12-11T15:45
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
украина
политика
ангела меркель
павел зарубин
киев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Игнорирование Западом озабоченностей Москвы по поводу выполнения Киевом Минских соглашений стало предвестником специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В числе прочего журналист Павел Зарубин спросил, понимала ли Россия, что ее обманывают.Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221210/vuchich-1837789253.html
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дмитрий песков, россия, украина, политика, ангела меркель, павел зарубин, киев, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Украина, Политика, Ангела Меркель, Павел Зарубин, Киев, НАТО, В мире
14:18 11.12.2022 (обновлено: 15:45 11.12.2022)
 
Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации

Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений стало предтечей спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Игнорирование Западом озабоченностей Москвы по поводу выполнения Киевом Минских соглашений стало предвестником специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В числе прочего журналист Павел Зарубин спросил, понимала ли Россия, что ее обманывают.
"Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Но вот и это все как раз является предтечей специальной военной операции", — сказал Песков.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.
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Вучич прокомментировал заявления Меркель и Порошенко о Минских соглашениях
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять оружие Киеву, выделяя на это десятки миллиардов долларов.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран — участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияУкраинаПолитикаАнгела МеркельПавел ЗарубинКиевНАТОВ мире
 
 
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