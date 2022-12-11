14:18 11.12.2022 (обновлено: 15:45 11.12.2022)
Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации
Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений стало предтечей спецоперации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. Игнорирование Западом озабоченностей Москвы по поводу выполнения Киевом Минских соглашений стало предвестником специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В числе прочего журналист Павел Зарубин спросил, понимала ли Россия, что ее обманывают.
"Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Но вот и это все как раз является предтечей специальной военной операции", — сказал Песков.
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Die Zeit, что цель Минских соглашений заключалась в попытке дать Украине время на усиление. Как отметила немецкий политик, все понимали, что проблема не решена и конфликт заморожен. Она также выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором альянс делает это сейчас.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но Киев так и не выполнил этот план.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.