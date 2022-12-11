https://ria.ru/20221211/memorial-1837804924.html

СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России

СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России - РИА Новости, 11.12.2022

СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России

На "Аллее Славы" в украинской Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России, пишет украинское издание "Думская". РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T03:54

2022-12-11T03:54

2022-12-11T09:38

сергей лавров

россия

украина

одесса

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На "Аллее Славы" в украинской Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России, пишет украинское издание "Думская"."На одесской "Аллее Славы" разбили один из мемориалов городов-героев России. До этого коммунальщики упаковали мемориальные доски в черные пакеты", — отмечает издание.Мемориальный комплекс "Аллея Славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830222011.html

https://ria.ru/20220812/pamyatnik-1809076100.html

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сергей лавров, россия, украина, одесса