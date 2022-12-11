03:54 11.12.2022 (обновлено: 09:38 11.12.2022)
СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России
"Думская": на "Аллее Славы" в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России
© Фотография, опубликованная в социальных сетяхГорода-герои на мемориальном комплексе "Аллея Славы" в Одессе
© Фотография, опубликованная в социальных сетях
Города-герои на мемориальном комплексе "Аллея Славы" в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На "Аллее Славы" в украинской Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России, пишет украинское издание "Думская".
"На одесской "Аллее Славы" разбили один из мемориалов городов-героев России. До этого коммунальщики упаковали мемориальные доски в черные пакеты", — отмечает издание.
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Мемориальный комплекс "Аллея Славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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