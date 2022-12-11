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СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России - РИА Новости, 11.12.2022
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СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России
СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России - РИА Новости, 11.12.2022
СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России
На "Аллее Славы" в украинской Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России, пишет украинское издание "Думская". РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T03:54
2022-12-11T09:38
сергей лавров
россия
украина
одесса
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На "Аллее Славы" в украинской Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России, пишет украинское издание "Думская"."На одесской "Аллее Славы" разбили один из мемориалов городов-героев России. До этого коммунальщики упаковали мемориальные доски в черные пакеты", — отмечает издание.Мемориальный комплекс "Аллея Славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20221109/pamyatnik-1830222011.html
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сергей лавров, россия, украина, одесса
Сергей Лавров, Россия, Украина, Одесса
03:54 11.12.2022 (обновлено: 09:38 11.12.2022)
 
СМИ: в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России

"Думская": на "Аллее Славы" в Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России

© Фотография, опубликованная в социальных сетяхГорода-герои на мемориальном комплексе "Аллея Славы" в Одессе
Города-герои на мемориальном комплексе Аллея Славы в Одессе
© Фотография, опубликованная в социальных сетях
Города-герои на мемориальном комплексе "Аллея Славы" в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На "Аллее Славы" в украинской Одессе разбили один из мемориалов городам-героям России, пишет украинское издание "Думская".
"На одесской "Аллее Славы" разбили один из мемориалов городов-героев России. До этого коммунальщики упаковали мемориальные доски в черные пакеты", — отмечает издание.
Кадр видео сноса памятника Украина - освободителям в Ужгороде
9 ноября, 14:05
В Ужгороде снесли памятник "Украина — освободителям"
Мемориальный комплекс "Аллея Славы" в память о погибших в годы Великой Отечественной войны находится в центральном парке культуры и отдыха. На территории аллеи установлены памятники российским городам-героям.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Демонтаж памятника красноармейцу в украинских Черновцах
12 августа, 11:04
На Украине демонтировали еще один памятник красноармейцу
 
Сергей ЛавровРоссияУкраинаОдесса
 
 
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