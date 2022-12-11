https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856255.html
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ
Инфраструктура базы отдыха в Мелитополе после украинского обстрела практически полностью разрушена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:57
2022-12-11T12:57
2022-12-11T13:39
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Инфраструктура базы отдыха в Мелитополе после украинского обстрела практически полностью разрушена, передает корреспондент РИА Новости.В субботу вечером по окраине Мелитополя были нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Был разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, в результате погибли два человека, пострадали 10.Как передает корреспондент РИА Новости, инфраструктура базы отдыха после обстрела полностью разрушена. От некоторых зданий остались только стены. Деревянные постройки также повреждены.
https://ria.ru/20221211/donbass-1837836789.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе
Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе
2022-12-11T12:57
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
12:57 11.12.2022 (обновлено: 13:39 11.12.2022)
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ, погибли двое
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Инфраструктура базы отдыха в Мелитополе после украинского обстрела практически полностью разрушена, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером по окраине Мелитополя были нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Был разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, в результате погибли два человека, пострадали 10.
Как передает корреспондент РИА Новости, инфраструктура базы отдыха после обстрела полностью разрушена. От некоторых зданий остались только стены. Деревянные постройки также повреждены.