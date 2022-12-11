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В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/melitopol-1837856255.html
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2022
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ
Инфраструктура базы отдыха в Мелитополе после украинского обстрела практически полностью разрушена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:57
2022-12-11T13:39
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Инфраструктура базы отдыха в Мелитополе после украинского обстрела практически полностью разрушена, передает корреспондент РИА Новости.В субботу вечером по окраине Мелитополя были нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Был разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, в результате погибли два человека, пострадали 10.Как передает корреспондент РИА Новости, инфраструктура базы отдыха после обстрела полностью разрушена. От некоторых зданий остались только стены. Деревянные постройки также повреждены.
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мелитополь
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4.7
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Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе
Последствия украинского удара по базе отдыха в Мелитополе
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мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область
12:57 11.12.2022 (обновлено: 13:39 11.12.2022)
 
В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ

В Мелитополе почти полностью разрушена база отдыха после обстрела ВСУ, погибли двое

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ликвидирует пожар в Мелитополе после обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар в Мелитополе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар в Мелитополе после обстрела ВСУ
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Инфраструктура базы отдыха в Мелитополе после украинского обстрела практически полностью разрушена, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу вечером по окраине Мелитополя были нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО HIMARS. Система ПВО сбила две ракеты, четыре достигли своей цели. Был разрушен гостиничный комплекс "Привал охотника". По данным властей региона, в результате погибли два человека, пострадали 10.
Как передает корреспондент РИА Новости, инфраструктура базы отдыха после обстрела полностью разрушена. От некоторых зданий остались только стены. Деревянные постройки также повреждены.
Последствия обстрела ВСУ в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 10:14Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская область
 
 
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