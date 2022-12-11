00:13 11.12.2022 (обновлено: 10:00 11.12.2022)
В результате обстрела базы отдыха в Мелитополе пострадали десять человек
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Мелитополю увеличилось до 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС ликвидируют пожар на базе отдыха в Мелитополе после обстрела ВСУ
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на базе отдыха в Мелитополе после обстрела ВСУ
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. База отдыха в Мелитополе, попавшая под украинский обстрел, полностью разрушена, пострадали 10 человек, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал член главного совета Запорожской области Владимир Рогов, удару подвергся гостиничный комплекс "Привал охотника". По его данным, два человека погибли, еще двое пострадали
"Сегодня около 21.00 по окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели. А цель – гражданская инфраструктура мирного города", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, "киевские нацисты совершили четыре целенаправленных попадания в коттеджный поселок на выезде с Мелитополя".
В результате обстрела полностью разрушена база отдыха, где, по словам врио губернатора, "в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал". "По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.
На месте работают спасатели, продолжается разбор завалов.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.