08:12 11.12.2022 (обновлено: 10:12 11.12.2022)
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев
Медведев заявил, что враги России окопались в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия наращивает темпы производства новых вооружений, поскольку противостоит многочисленным западным государствам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", — говорится в записи в Telegram-канале политика.
Как утверждает Медведев, передовые образцы вооружений основаны в том числе на "новых принципах".
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по российской территории, если удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжатся.
На приеме по случаю Дня Героев Отечества президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия поражает энергетические объекты в ответ на теракт на Крымском мосту.