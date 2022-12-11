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Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2022
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Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2022
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев
Россия наращивает темпы производства новых вооружений, поскольку противостоит многочисленным западным государствам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:12
2022-12-11T10:12
москва
россия
европа
безопасность
дмитрий медведев
алексей данилов
владимир путин
украина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия наращивает темпы производства новых вооружений, поскольку противостоит многочисленным западным государствам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Как утверждает Медведев, передовые образцы вооружений основаны в том числе на "новых принципах".Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по российской территории, если удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжатся.На приеме по случаю Дня Героев Отечества президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия поражает энергетические объекты в ответ на теракт на Крымском мосту.
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москва, россия, европа, безопасность, дмитрий медведев, алексей данилов, владимир путин, украина
Москва, Россия, Европа, Безопасность, Дмитрий Медведев, Алексей Данилов, Владимир Путин, Украина
08:12 11.12.2022 (обновлено: 10:12 11.12.2022)
 
Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев

Медведев заявил, что враги России окопались в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума "Предпринимательство в новой экономической реальности"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума Предпринимательство в новой экономической реальности - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия наращивает темпы производства новых вооружений, поскольку противостоит многочисленным западным государствам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест", — говорится в записи в Telegram-канале политика.

Как утверждает Медведев, передовые образцы вооружений основаны в том числе на "новых принципах".
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по российской территории, если удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжатся.
На приеме по случаю Дня Героев Отечества президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия поражает энергетические объекты в ответ на теракт на Крымском мосту.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 11:46
В Европе и США не осталось таких героев, как в России, заявил Медведев
 
МоскваРоссияЕвропаБезопасностьДмитрий МедведевАлексей ДаниловВладимир ПутинУкраина
 
 
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