https://ria.ru/20221211/medvedev-1837812893.html

Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев

Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2022

Москва наращивает производство мощных средств поражения, заявил Медведев

Россия наращивает темпы производства новых вооружений, поскольку противостоит многочисленным западным государствам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:12

2022-12-11T08:12

2022-12-11T10:12

москва

россия

европа

безопасность

дмитрий медведев

алексей данилов

владимир путин

украина

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия наращивает темпы производства новых вооружений, поскольку противостоит многочисленным западным государствам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Как утверждает Медведев, передовые образцы вооружений основаны в том числе на "новых принципах".Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев готов наносить удары по российской территории, если удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжатся.На приеме по случаю Дня Героев Отечества президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия поражает энергетические объекты в ответ на теракт на Крымском мосту.

https://ria.ru/20221209/geroi-1837427007.html

москва

россия

европа

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, европа, безопасность, дмитрий медведев, алексей данилов, владимир путин, украина