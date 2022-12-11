https://ria.ru/20221211/maski-1837807339.html

Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства

Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства - РИА Новости, 11.12.2022

Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства

Россияне на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом начали активно закупаться масками и лекарствами - их продажи выросли на 60% и 21% соответственно,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T05:40

2022-12-11T05:40

2022-12-11T05:42

общество

wildberries

delivery club

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом начали активно закупаться масками и лекарствами - их продажи выросли на 60% и 21% соответственно, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.При этом, по данным Delivery Club, количество заказов лекарств на сервисе за период с 1 по 7 декабря выросло на 21% по сравнению со значениями за 24-30 ноября. "Так, самой популярной категорией препаратов стали лекарства от простуды и гриппа – интерес к ним начал постепенно расти еще с середины октября. Чаще всего пользователи сервисов искали "Нурофен", "Терафлю", а также назальные капли "Снуп" и "Отривин", - добавили там.Россияне не забыли и про "природные витамины". "За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29%, на лимоны – 23%. Чаще стали покупать также чеснок (+7%)", - подчеркнули в пресс-службе онлайн-ритейлера "Самокат".В четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что более 1,2 миллиона человек заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю, прирост составил 23%. Кроме того, по ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики.

https://ria.ru/20221206/orvi-1836821377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, wildberries, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)