05:40 11.12.2022 (обновлено: 05:42 11.12.2022)
Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства
Ритейлеры сообщили об увеличении продаж масок и лекарств из-за роста заболеваемости ОРВИ
Производство защитных масок. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом начали активно закупаться масками и лекарствами - их продажи выросли на 60% и 21% соответственно, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.
"Из-за сезонного обострения ОРВИ жители московского региона активнее приобретают одноразовые медицинские маски, которые, по мнению экспертов, лучше всего защищают от вирусных инфекций: с 24 ноября по 7 декабря 2022 года число их заказов на Wildberries выросло на 60% по сравнению с периодом с 1 по 14 ноября 2022 года", - рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries.
При этом, по данным Delivery Club, количество заказов лекарств на сервисе за период с 1 по 7 декабря выросло на 21% по сравнению со значениями за 24-30 ноября. "Так, самой популярной категорией препаратов стали лекарства от простуды и гриппа – интерес к ним начал постепенно расти еще с середины октября. Чаще всего пользователи сервисов искали "Нурофен", "Терафлю", а также назальные капли "Снуп" и "Отривин", - добавили там.
Россияне не забыли и про "природные витамины". "За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29%, на лимоны – 23%. Чаще стали покупать также чеснок (+7%)", - подчеркнули в пресс-службе онлайн-ритейлера "Самокат".
В четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что более 1,2 миллиона человек заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю, прирост составил 23%. Кроме того, по ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики.