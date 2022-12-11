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Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства - РИА Новости, 11.12.2022
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Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства
Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства - РИА Новости, 11.12.2022
Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства
Россияне на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом начали активно закупаться масками и лекарствами - их продажи выросли на 60% и 21% соответственно,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T05:40
2022-12-11T05:42
общество
wildberries
delivery club
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом начали активно закупаться масками и лекарствами - их продажи выросли на 60% и 21% соответственно, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.При этом, по данным Delivery Club, количество заказов лекарств на сервисе за период с 1 по 7 декабря выросло на 21% по сравнению со значениями за 24-30 ноября. "Так, самой популярной категорией препаратов стали лекарства от простуды и гриппа – интерес к ним начал постепенно расти еще с середины октября. Чаще всего пользователи сервисов искали "Нурофен", "Терафлю", а также назальные капли "Снуп" и "Отривин", - добавили там.Россияне не забыли и про "природные витамины". "За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29%, на лимоны – 23%. Чаще стали покупать также чеснок (+7%)", - подчеркнули в пресс-службе онлайн-ритейлера "Самокат".В четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что более 1,2 миллиона человек заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю, прирост составил 23%. Кроме того, по ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики.
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общество, wildberries, delivery club, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Wildberries, Delivery Club, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
05:40 11.12.2022 (обновлено: 05:42 11.12.2022)
 
Ритейлеры сообщили о росте спроса на маски и лекарства

Ритейлеры сообщили об увеличении продаж масок и лекарств из-за роста заболеваемости ОРВИ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк Производство защитных масок
 Производство защитных масок - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство защитных масок. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом начали активно закупаться масками и лекарствами - их продажи выросли на 60% и 21% соответственно, рассказали РИА Новости опрошенные представители отрасли.

"Из-за сезонного обострения ОРВИ жители московского региона активнее приобретают одноразовые медицинские маски, которые, по мнению экспертов, лучше всего защищают от вирусных инфекций: с 24 ноября по 7 декабря 2022 года число их заказов на Wildberries выросло на 60% по сравнению с периодом с 1 по 14 ноября 2022 года", - рассказали в пресс-службе маркетплейса Wildberries.

При этом, по данным Delivery Club, количество заказов лекарств на сервисе за период с 1 по 7 декабря выросло на 21% по сравнению со значениями за 24-30 ноября. "Так, самой популярной категорией препаратов стали лекарства от простуды и гриппа – интерес к ним начал постепенно расти еще с середины октября. Чаще всего пользователи сервисов искали "Нурофен", "Терафлю", а также назальные капли "Снуп" и "Отривин", - добавили там.
Россияне не забыли и про "природные витамины". "За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29%, на лимоны – 23%. Чаще стали покупать также чеснок (+7%)", - подчеркнули в пресс-службе онлайн-ритейлера "Самокат".
В четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что более 1,2 миллиона человек заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю, прирост составил 23%. Кроме того, по ее словам, пик заболеваемости гриппом может наступить к новогодним праздникам при несоблюдении гражданами мер профилактики.
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В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги
 
ОбществоWildberriesDelivery ClubФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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