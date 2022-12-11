https://ria.ru/20221211/lvov-1837809340.html
На Украине похоронили сына лидера УПА* Шухевича
На Украине похоронили сына лидера УПА* Шухевича - РИА Новости, 11.12.2022
На Украине похоронили сына лидера УПА* Шухевича
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в субботу прошло прощание с сыном лидера "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T07:08
2022-12-11T07:08
2022-12-11T07:12
андрей садовой
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юрий шухевич
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в субботу прошло прощание с сыном лидера "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрием Шухевичем.Садовой 22 ноября сообщил, что Юрий Шухевич скончался в возрасте 89 лет."Сегодня Украина попрощалась со своим героем Юрием Шухевичем", - написал Садовой в своем Telegram-канале.Он также разместил фотографии с церемонии прощания. Как уточняет украинское издание "Страна.ua", похоронили Шухевича во Львове.Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.УПА - боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221122/shukhevich-1833445571.html
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андрей садовой, украина, львов, россия, в мире, юрий шухевич
Андрей Садовой, Украина, Львов, Россия, В мире, Юрий Шухевич
07:08 11.12.2022 (обновлено: 07:12 11.12.2022)
На Украине похоронили сына лидера УПА* Шухевича
Во Львове похоронили Юрия Шухевича, скончавшегося 22 ноября в возрасте 89 лет
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в субботу прошло прощание с сыном лидера "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрием Шухевичем.
Садовой 22 ноября сообщил, что Юрий Шухевич скончался в возрасте 89 лет.
"Сегодня Украина попрощалась со своим героем Юрием Шухевичем", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Он также разместил фотографии с церемонии прощания. Как уточняет украинское издание "Страна.ua", похоронили Шухевича во Львове.
Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
УПА - боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко
дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
* Запрещенная в России экстремистская организация.