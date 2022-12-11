https://ria.ru/20221211/lvov-1837809340.html

На Украине похоронили сына лидера УПА* Шухевича

На Украине похоронили сына лидера УПА* Шухевича - РИА Новости, 11.12.2022

На Украине похоронили сына лидера УПА* Шухевича

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в субботу прошло прощание с сыном лидера "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T07:08

2022-12-11T07:08

2022-12-11T07:12

андрей садовой

украина

львов

россия

в мире

юрий шухевич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в субботу прошло прощание с сыном лидера "Украинской повстанческой армии"* (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрием Шухевичем.Садовой 22 ноября сообщил, что Юрий Шухевич скончался в возрасте 89 лет."Сегодня Украина попрощалась со своим героем Юрием Шухевичем", - написал Садовой в своем Telegram-канале.Он также разместил фотографии с церемонии прощания. Как уточняет украинское издание "Страна.ua", похоронили Шухевича во Львове.Роман Шухевич – один из бывших руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.УПА - боевое крыло Организации украинских националистов (ОУН)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221122/shukhevich-1833445571.html

https://ria.ru/20221014/bandity-1823890458.html

украина

львов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей садовой, украина, львов, россия, в мире, юрий шухевич