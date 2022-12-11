https://ria.ru/20221211/kurenie-1837802158.html
Врач назвала три самых действенных способа бросить курить
Врач назвала три самых действенных способа бросить курить - РИА Новости, 11.12.2022
Врач назвала три самых действенных способа бросить курить
Способов бросить курить много, однако к наиболее действенным можно отнести лишь три, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T03:18
2022-12-11T03:18
2022-12-11T03:18
общество
здоровье - общество
курение
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Способов бросить курить много, однако к наиболее действенным можно отнести лишь три, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова.Она подчеркнула, что длительное курение приводит к таким патологиям в организме, которые могут проявиться, даже если человек справился с зависимостью – например, атеросклероз, онкология и заболевания легких.По словам врача, все методы борьбы с никотиновой зависимостью можно условно разделить на три группы: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия. При этом, подчеркивает врач, одномоментный отказ от курения подойдет скорее тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли. На психологическую зависимость, по мнению Кадыровой, эффективно влияет использование никотинозамещающих средств – пластырей, жвачек, испарителей. Кроме того, с зависимым поведением зачастую помогают справиться различные психотерапевтические методы, включая медикаментозные, отметила специалист.Кадырова также опровергла миф о том, что резкое прекращение курения наносит вред здоровью, и посоветовала обращаться к специалисту в том случае, если самостоятельно бросить курить не получается.
https://ria.ru/20221117/kurenie-1831602464.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, курение
Общество, Здоровье - Общество, Курение
Врач назвала три самых действенных способа бросить курить
Врач Кадырова назвала среди способов отказа от курения никотинозамещение и психотерапию
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Способов бросить курить много, однако к наиболее действенным можно отнести лишь три, рассказала
агентству "Прайм" врач-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ольга Кадырова.
Она подчеркнула, что длительное курение приводит к таким патологиям в организме, которые могут проявиться, даже если человек справился с зависимостью – например, атеросклероз, онкология и заболевания легких.
По словам врача, все методы борьбы с никотиновой зависимостью можно условно разделить на три группы: простой отказ от курения, никотинозамещение и психотерапия. При этом, подчеркивает врач, одномоментный отказ от курения подойдет скорее тем людям, у которых не выражена физическая зависимость от никотина и имеется достаточная сила воли. На психологическую зависимость, по мнению Кадыровой, эффективно влияет использование никотинозамещающих средств – пластырей, жвачек, испарителей. Кроме того, с зависимым поведением зачастую помогают справиться различные психотерапевтические методы, включая медикаментозные, отметила специалист.
Кадырова также опровергла миф о том, что резкое прекращение курения наносит вред здоровью, и посоветовала обращаться к специалисту в том случае, если самостоятельно бросить курить не получается.