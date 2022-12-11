https://ria.ru/20221211/krizis-1837803865.html

Американские медэксперты заявили об усилении опиоидного кризиса в США

Американские медэксперты заявили об усилении опиоидного кризиса в США - РИА Новости, 11.12.2022

Американские медэксперты заявили об усилении опиоидного кризиса в США

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на статистику случаев передозировок опиоидными препаратами в США из-за социальной изоляции и сбоев в лечении... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T02:19

2022-12-11T02:19

2022-12-11T09:20

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49726/35/497263527_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_517f7d1a3beaa95e5d905176d1e72d32.jpg

ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на статистику случаев передозировок опиоидными препаратами в США из-за социальной изоляции и сбоев в лечении наркозависимых лиц, заявили опрошенные РИА Новости американские медицинские эксперты.Применение опиоидов стремительно росло в США на протяжении десятилетий. Одна из причин тому — появление на рынке сильнодействующих и вызывающих привыкание обезболивающих, в первую очередь оксиконтина, производимого компанией Purdue Pharma. Не все смерти связаны именно с оксиконтином или другими обезболивающими, но именно Purdue Pharma добилась "дестигматизации" применения опиоидов в медицине и заняла лидирующие позиции на рынке этих лекарств.По мнению профессора Университета Карнеги-Меллона — Меллона Джонатана Колкинса, основной причиной роста числа смертей от передозировок опиоидами в США стало расширение незаконного производства фентанила, необходимого для изготовления этих препаратов."Первоначально незаконно произведенный фентанил в основном применялся в качестве подделки или заменителя героина, и многие из его потребителей выработали толерантность к опиоидам. Новый всплеск смертности за последнее время произошел из-за того, что поставщики подмешивали фентанил в поддельные лекарства, некоторые из которых принимают люди, не испытывавшие на себе прежде воздействие опиоидов и стимуляторов", — пояснил Колкинс.Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, общее число смертей от передозировки наркотическими препаратами в США с 2019 по 2020 год выросло на рекордные 30 процентов — в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В 2021 году этот показатель вырос еще на 15 процентов, превысив планку в 100 тысяч человек. Сейчас фентанил часто добавляют в другие наркотики, и если раньше люди, которые принимают их, не были подвержены смертельному риску, то сегодня они также находятся в опасности.Как отметил Колкинс, еще одной причиной ухудшения ситуации в данной сфере стало то, что некоторые медицинские службы были попросту закрыты во время пандемии."Со временем произошла адаптация, расширились возможности для медикаментозного лечения (например, метадоном) с меньшей потребностью в личном присутствии пациента", — указал профессор. В то же время, по его словам, сфера медуслуг с приходом пандемии коронавируса "не успела адаптироваться мгновенно", и по крайней мере часть пациентов утратила доступ к своему лечению.Другим важным аспектом, усугубившим опиоидный кризис, стал тот факт, что в начале пандемии многим американцам пришлось резко сократить социальное взаимодействие, фактически оставшись наедине со своими медицинскими проблемами и зависимостью от препаратов."Говорят, что зависимость — это болезнь, возникающая из-за изоляции. К сожалению, пандемия усугубила социальную изоляцию для миллионов американцев, в том числе для людей с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов", — отметил, в свою очередь, профессор эпидемиологии и медицины при Университете Джона Хопкинса Калеб Александер.По словам аналитиков, часть стратегии лечения пациентов, употребляющих психоактивные вещества, заключается в том, чтобы не давать им быть одним и употреблять наркотики в одиночестве. Во время же пандемии власти призывали людей изолироваться. Для тех, кто страдал расстройством, связанным с употреблением опиатов, это означало, что в случае необходимости некому было вызвать скорую помощь, добавляют собеседники.

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/marikhuana-1727613386.html

https://ria.ru/20200727/1574966289.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша