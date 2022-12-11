https://ria.ru/20221211/kosovo-1837922163.html

Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово - РИА Новости, 11.12.2022

Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

США и косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного ранее достигнутого соглашения, заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:50

2022-12-11T21:50

2022-12-11T22:24

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 11 дек — РИА Новости. США и косовоалбанские власти в Приштине не соблюдают ни одного ранее достигнутого соглашения, заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности.Вучич добавил, что Соединенные Штаты и "власти" Косово действуют по принципу "нам можно все, что и сколько захотим".Глава государства созвал Совбез после того, как премьер самопровозглашенной республики Альбин Курти призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов. При этом он пригрозил, что в случае отказа со стороны командования альянса местные силовики готовы сами провести операцию.Ранее сегодня Вучич заявил, что официальный Белград продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии всеми правовыми средствами. Он подчеркнул, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО) согласно Брюссельскому соглашению 2013 года. Накануне он также сообщил, что Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Вучич подчеркнул, что эти действия соответствуют резолюции 1244 Совбеза ООН.Накануне косовские сербы возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Мужчину, который вместе с коллегами — сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края — подал в отставку в ноябре, задержали в субботу на КПП "Ярине" при въезде из Центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП "Ярине" блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из Центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221205/serbiya-1836290499.html

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в мире, сша, косово, александр вучич