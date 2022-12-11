https://ria.ru/20221211/kosovo-1837879504.html

Косовские сербы призвали пропускать машины миссий НАТО и ЕС через блокады

Косовские сербы призвали пропускать машины миссий НАТО и ЕС через блокады - РИА Новости, 11.12.2022

Косовские сербы призвали пропускать машины миссий НАТО и ЕС через блокады

Лидер крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Горан Ракич призвал протестующих на севере края соотечественников сохранять мир и спокойствие и... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:38

2022-12-11T15:38

2022-12-11T15:38

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Лидер крупнейшей партии косовских сербов "Сербский список" Горан Ракич призвал протестующих на севере края соотечественников сохранять мир и спокойствие и пропускать через блокады на трассах транспорт миссий ЕС по верховенству закона (EULEX) и НАТО KFOR.Бойцы спецподразделения "МВД" самопровозглашенной республики Косово в воскресенье вторглись и заняли объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идет о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера расположена в муниципалитете Зубин-Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края."От имени "Сербского списка" и от своего (имени - ред.) призываю всех граждан к миру и сдержанности, не поддаваться на провокации", - написал Ракич в аккаунте партии в соцсетях.По его словам, всем нужен мир и продолжение диалога Белграда и Приштины для достижения решения, а не односторонние шаги."Хотим, чтобы наши задержанные граждане были выпущены на свободу, так как все знают, что речь идет о сфабрикованных обвинениях, и требуем, чтобы были предотвращены какие-либо вторжения косовских полицейских или иных подразделений на север Косово и Метохии. Призываю граждан обеспечить проезд KFOR и EULEX, так как их присутствие соответствует ранее достигнутым договоренностям", - заявил глава "Сербского списка".Полиция самопровозглашенной республики в ночь на воскресенье сообщила о трех перестрелках с неизвестными в районе озера Газиводе в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет. Ситуация на баррикадах на трассах на севере Косово, где местные сербы провели ночь в знак протеста против шагов Приштины, утром в воскресенье была мирная, но напряжённая.В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

https://ria.ru/20221211/kosovo-1837855567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, сербия, евросоюз, нато