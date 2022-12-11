https://ria.ru/20221211/koronavirus-1837843496.html

В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2022

В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 763 человека с COVID-19, на 48,3% меньше, чем накануне, выздоровели 5718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:04

2022-12-11T11:04

2022-12-11T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 763 человека с COVID-19, на 48,3% меньше, чем накануне, выздоровели 5718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 763 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,3% ... Выздоровело за сутки 5718 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 10 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 15 субъектах, снижение - в 63 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны."Выявлено 7096 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221207/kitay-1836862902.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия