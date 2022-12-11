https://ria.ru/20221211/koronavirus-1837843496.html
В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 11.12.2022
В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 763 человека с COVID-19, на 48,3% меньше, чем накануне, выздоровели 5718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:04
2022-12-11T11:04
2022-12-11T11:04
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 763 человека с COVID-19, на 48,3% меньше, чем накануне, выздоровели 5718, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 11 декабря 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 763 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 48,3% ... Выздоровело за сутки 5718 человек, или на 11,3% меньше в сравнении с 10 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 15 субъектах, снижение - в 63 регионах, ситуация не изменилась в семи субъектах страны."Выявлено 7096 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 51 человек", - также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221207/kitay-1836862902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия
В России за сутки госпитализировали 763 пациента с COVID-19
В России за сутки выявили 7096 новых случаев заражения коронавирусом