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Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/kontakt-1837860944.html
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным - РИА Новости, 11.12.2022
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, если это будет способствовать... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:48
2022-12-11T14:10
в мире
австрия
украина
карл нехаммер
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, если это будет способствовать прекращению огня на Украине."Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС..., и именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Было два разговора (с Путиным - ред.), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонным разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры... Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня", - сказал Нехаммер в прямом эфире телеканала ORF2.Он добавил, что в настоящее время для переговоров созданы "сложные основания", что связано с обстрелами "энергетической инфраструктуры" на Украине.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html
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в мире, австрия, украина, карл нехаммер, владимир путин
В мире, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
13:48 11.12.2022 (обновлено: 14:10 11.12.2022)
 
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным

Канцлер Австрии Нехаммер готов поддерживать контакт с Путиным, если это прекратит огонь

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, если это будет способствовать прекращению огня на Украине.
"Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС..., и именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Было два разговора (с Путиным - ред.), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонным разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры... Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня", - сказал Нехаммер в прямом эфире телеканала ORF2.
Участники митинга против антироссийских санкций в Вене - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 08:00
Австрия предупреждает Европу о последствиях
Он добавил, что в настоящее время для переговоров созданы "сложные основания", что связано с обстрелами "энергетической инфраструктуры" на Украине.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.
Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияУкраинаКарл НехаммерВладимир Путин
 
 
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