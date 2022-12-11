https://ria.ru/20221211/kontakt-1837860944.html

Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным

Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным - РИА Новости, 11.12.2022

Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, если это будет способствовать... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:48

2022-12-11T13:48

2022-12-11T14:10

в мире

австрия

украина

карл нехаммер

специальная военная операция на украине

владимир путин

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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, если это будет способствовать прекращению огня на Украине."Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС..., и именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Было два разговора (с Путиным - ред.), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонным разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры... Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня", - сказал Нехаммер в прямом эфире телеканала ORF2.Он добавил, что в настоящее время для переговоров созданы "сложные основания", что связано с обстрелами "энергетической инфраструктуры" на Украине.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.

https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html

https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, австрия, украина, карл нехаммер, владимир путин