https://ria.ru/20221211/kontakt-1837860944.html
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным - РИА Новости, 11.12.2022
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, если это будет способствовать... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:48
2022-12-11T13:48
2022-12-11T14:10
в мире
австрия
украина
карл нехаммер
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с российским президентом Владимиром Путиным, если это будет способствовать прекращению огня на Украине."Мы нейтральная страна, имеем особый статус в ЕС..., и именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах. Было два разговора (с Путиным - ред.), один раз я посетил Киев, а затем Москву, а затем состоялся еще долгий телефонным разговор с Путиным, который был согласован с генсеком ООН... Речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры... Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня", - сказал Нехаммер в прямом эфире телеканала ORF2.Он добавил, что в настоящее время для переговоров созданы "сложные основания", что связано с обстрелами "энергетической инфраструктуры" на Украине.В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры.Ранее в Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями из США по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
https://ria.ru/20221211/avstriya-1837790679.html
https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австрия, украина, карл нехаммер, владимир путин
В мире, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
13:48 11.12.2022 (обновлено: 14:10 11.12.2022)
Канцлер Австрии заявил, что готов и впредь поддерживать контакт с Путиным
Канцлер Австрии Нехаммер готов поддерживать контакт с Путиным, если это прекратит огонь