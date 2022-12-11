https://ria.ru/20221211/konflikt-1837806751.html

Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса

Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса - РИА Новости, 11.12.2022

Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса

Европа в течение многих лет "отводила глаза" от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать, как и не звучат голоса... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T05:24

2022-12-11T05:24

2022-12-11T05:24

в мире

хайнц-кристиан штрахе

австрия

украина

европа

центральное разведывательное управление (цру)

нато

евросоюз

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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Европа в течение многих лет "отводила глаза" от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать, как и не звучат голоса европейских политиков, которые готовы были бы стать посредниками в мирных переговорах с Россией, заявил на митинге в Вене в субботу экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Он напомнил, что нынешний конфликт на Украине "имеет предысторию, которая сейчас совершенно замалчивается". По словам политика, в 2014 году на Украине "произошла революция, путч, в организации которого было активно задействовано ЦРУ" США."Это был захват власти, который не может быть оправдан с демократической точки зрения. В следствии чего началась гражданская война, в результате чего более 10 тысяч человек на востоке Украины, в Донецке, Луганске были жестоко убиты", - напомнил Штрахе."Мы видим, что этот жестокий конфликт с десятками тысяч жертв продолжается. Но мы не хотим этого. И именно мы, австрийцы, как нейтральная страна, хотим, чтобы именно наши политики вновь применили нейтралитет. Этого, к сожалению, не происходит. Мы видим, как некоторые партии в Австрии даже мечтают, впервые за много лет, сделать (Австрию) членом в НАТО, и многие тайно поддерживают это. Это нельзя оставлять без внимания. Есть в Австрии те, кто хотел бы больше всего выбросить наш нейтралитет за борт, как это случилось в Финляндии и Швеции. Это та ответственность, которую мы должны взять на себя. Мы должны быть чуткими, должны оставаться чуткими, чтобы защитить эту основу конституции - австрийский нейтралитет", - заявил Штрахе.В субботу в Вене, несмотря на холодную погоду, состоялся митинг, его участники потребовали от властей Австрии пересмотра решения о поддержке санкционной политики ЕС в отношении России, сохранения нейтралитета республики в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией.

https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html

австрия

украина

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в мире, хайнц-кристиан штрахе, австрия, украина, европа, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз, санкции в отношении россии