Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса
Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: Европа много лет "отводила глаза" от конфликта на Украине
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Европа в течение многих лет "отводила глаза" от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать, как и не звучат голоса европейских политиков, которые готовы были бы стать посредниками в мирных переговорах с Россией, заявил на митинге в Вене в субботу экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
"В течение многих лет Европа отводила глаза и, к сожалению, не выступала в роли посредника. И сейчас мы видим развитие, в рамках которого отсутствует политика... когда европейские политики предприняли бы шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров, хотим искать мирные решения, хотим найти выход из конфликта. Это все не происходит. Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение", - заявил Штрахе.
Он напомнил, что нынешний конфликт на Украине "имеет предысторию, которая сейчас совершенно замалчивается". По словам политика, в 2014 году на Украине "произошла революция, путч, в организации которого было активно задействовано ЦРУ" США.
"Мы видим, что этот жестокий конфликт с десятками тысяч жертв продолжается. Но мы не хотим этого. И именно мы, австрийцы, как нейтральная страна, хотим, чтобы именно наши политики вновь применили нейтралитет. Этого, к сожалению, не происходит. Мы видим, как некоторые партии в Австрии даже мечтают, впервые за много лет, сделать (Австрию) членом в НАТО, и многие тайно поддерживают это. Это нельзя оставлять без внимания. Есть в Австрии те, кто хотел бы больше всего выбросить наш нейтралитет за борт, как это случилось в Финляндии и Швеции. Это та ответственность, которую мы должны взять на себя. Мы должны быть чуткими, должны оставаться чуткими, чтобы защитить эту основу конституции - австрийский нейтралитет", - заявил Штрахе.
В субботу в Вене, несмотря на холодную погоду, состоялся митинг, его участники потребовали от властей Австрии пересмотра решения о поддержке санкционной политики ЕС в отношении России, сохранения нейтралитета республики в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией.