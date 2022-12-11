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Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса - РИА Новости, 11.12.2022
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Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса
Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса - РИА Новости, 11.12.2022
Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса
Европа в течение многих лет "отводила глаза" от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать, как и не звучат голоса... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T05:24
2022-12-11T05:24
в мире
хайнц-кристиан штрахе
австрия
украина
европа
центральное разведывательное управление (цру)
нато
евросоюз
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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Европа в течение многих лет "отводила глаза" от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать, как и не звучат голоса европейских политиков, которые готовы были бы стать посредниками в мирных переговорах с Россией, заявил на митинге в Вене в субботу экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.Он напомнил, что нынешний конфликт на Украине "имеет предысторию, которая сейчас совершенно замалчивается". По словам политика, в 2014 году на Украине "произошла революция, путч, в организации которого было активно задействовано ЦРУ" США."Это был захват власти, который не может быть оправдан с демократической точки зрения. В следствии чего началась гражданская война, в результате чего более 10 тысяч человек на востоке Украины, в Донецке, Луганске были жестоко убиты", - напомнил Штрахе."Мы видим, что этот жестокий конфликт с десятками тысяч жертв продолжается. Но мы не хотим этого. И именно мы, австрийцы, как нейтральная страна, хотим, чтобы именно наши политики вновь применили нейтралитет. Этого, к сожалению, не происходит. Мы видим, как некоторые партии в Австрии даже мечтают, впервые за много лет, сделать (Австрию) членом в НАТО, и многие тайно поддерживают это. Это нельзя оставлять без внимания. Есть в Австрии те, кто хотел бы больше всего выбросить наш нейтралитет за борт, как это случилось в Финляндии и Швеции. Это та ответственность, которую мы должны взять на себя. Мы должны быть чуткими, должны оставаться чуткими, чтобы защитить эту основу конституции - австрийский нейтралитет", - заявил Штрахе.В субботу в Вене, несмотря на холодную погоду, состоялся митинг, его участники потребовали от властей Австрии пересмотра решения о поддержке санкционной политики ЕС в отношении России, сохранения нейтралитета республики в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией.
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австрия
украина
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в мире, хайнц-кристиан штрахе, австрия, украина, европа, центральное разведывательное управление (цру), нато, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Хайнц-Кристиан Штрахе, Австрия, Украина, Европа, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Евросоюз, Санкции в отношении России
05:24 11.12.2022
 
Экс-вице-канцлер Австрии раскрыл предпосылки украинского кризиса

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: Европа много лет "отводила глаза" от конфликта на Украине

© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Европа в течение многих лет "отводила глаза" от конфликта на Украине, между тем о его предпосылках сейчас стараются не вспоминать, как и не звучат голоса европейских политиков, которые готовы были бы стать посредниками в мирных переговорах с Россией, заявил на митинге в Вене в субботу экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
"В течение многих лет Европа отводила глаза и, к сожалению, не выступала в роли посредника. И сейчас мы видим развитие, в рамках которого отсутствует политика... когда европейские политики предприняли бы шаги, сказав: мы хотим мира, мы хотим свести обе стороны конфликта за столом переговоров, хотим искать мирные решения, хотим найти выход из конфликта. Это все не происходит. Напротив, мы видим поставки оружия, мы видим санкционную политику, мы видим обострение", - заявил Штрахе.
Он напомнил, что нынешний конфликт на Украине "имеет предысторию, которая сейчас совершенно замалчивается". По словам политика, в 2014 году на Украине "произошла революция, путч, в организации которого было активно задействовано ЦРУ" США.
"Это был захват власти, который не может быть оправдан с демократической точки зрения. В следствии чего началась гражданская война, в результате чего более 10 тысяч человек на востоке Украины, в Донецке, Луганске были жестоко убиты", - напомнил Штрахе.
"Мы видим, что этот жестокий конфликт с десятками тысяч жертв продолжается. Но мы не хотим этого. И именно мы, австрийцы, как нейтральная страна, хотим, чтобы именно наши политики вновь применили нейтралитет. Этого, к сожалению, не происходит. Мы видим, как некоторые партии в Австрии даже мечтают, впервые за много лет, сделать (Австрию) членом в НАТО, и многие тайно поддерживают это. Это нельзя оставлять без внимания. Есть в Австрии те, кто хотел бы больше всего выбросить наш нейтралитет за борт, как это случилось в Финляндии и Швеции. Это та ответственность, которую мы должны взять на себя. Мы должны быть чуткими, должны оставаться чуткими, чтобы защитить эту основу конституции - австрийский нейтралитет", - заявил Штрахе.
В субботу в Вене, несмотря на холодную погоду, состоялся митинг, его участники потребовали от властей Австрии пересмотра решения о поддержке санкционной политики ЕС в отношении России, сохранения нейтралитета республики в полном объеме и усилий в борьбе с нелегальной миграцией.
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
01:38
Экс-вице-канцлер Австрии рассказал об ущербе от санкций для Европы
 
В миреХайнц-Кристиан ШтрахеАвстрияУкраинаЕвропаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТОЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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