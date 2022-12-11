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Светлые головы: на что способны самые знаменитые блондинки мирового кино - РИА Новости, 11.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221211/kino-1837571685.html
Светлые головы: на что способны самые знаменитые блондинки мирового кино
Светлые головы: на что способны самые знаменитые блондинки мирового кино - РИА Новости, 11.12.2022
Светлые головы: на что способны самые знаменитые блондинки мирового кино
Киногероиня-блондинка почти всегда ассоциируется с образом недалекой самовлюбленной кокетки. Риз Уизерспун рушит этот стереотип в фильмах "Стильная штучка" и... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:00
2022-12-11T08:12
светлана ходченкова
юлия пересильд
татьяна догилева
нью-йорк (город)
звездный городок
марго робби
кейт бланшетт
джон толкин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Киногероиня-блондинка почти всегда ассоциируется с образом недалекой самовлюбленной кокетки. Риз Уизерспун рушит этот стереотип в фильмах "Стильная штучка" и "Блондинка в законе". О знаменитых "светлых головах" мирового экрана — в материале РИА Новости.Карьеристка"Стильная штучка" с Риз Уизерспун отмечает 20 лет с выхода в прокат. Американская актриса показала, как ловко и умно выстраивает свою судьбу модный дизайнер.Героиня переехала в Нью-Йорк из южной провинции, сделала карьеру и очаровала видного холостяка. Но чтобы стать его женой, ей нужно завершить кое-какие дела в родном захолустье.Она скрывает, что сразу после школы вышла замуж за Джека. Теперь нужно уговорить его дать согласие на развод. Это будет непросто. К тому же, вернувшись домой, Мелани понимает: можно забрать девушку с Юга — но нельзя забрать Юг из девушки.ДеловаяНе менее "пробивной" персонаж — у Татьяны Догилевой в советской картине "Блондинка за углом".Надежда — продавщица. Везде у нее "нужные люди", она всегда в курсе, где достать "дефицит". Однажды героиня знакомится с Николаем — астрофизиком и типичным неудачником.Героиня влюбляется — по-настоящему. Несходство взглядов и разница в социальном положении не помешают хеппи-энду — не в последнюю очередь благодаря стараниям Надежды. Пожалуй, Догилева воплотила на экране собирательный образ успешной советской женщины.Сказочная Наверное, самая известная странная, но находчивая блондинка — Алиса в Стране чудес.Принцессу абсурда придумал Льюис Кэрролл. Цвет волос героини он не уточнил. И хотя прототипом считают брюнетку Алису Лидделл, в интерпретации Disney и Тима Бертона у нее золотистые локоны.Всем известна история девочки, попавшей в Зазеркалье. Она ловко решала ребусы, разгадывала головоломки, участвовала в безумных приключениях Чеширского Кота, Шляпника и Белого Кролика. Нужно обладать незаурядной фантазией и смелостью, чтобы не растеряться в сказочном мире.Коварная и строгая У Светланы Ходченковой много запоминающихся ролей. Один из самых ярких образов — Гадюка из голливудского блокбастера "Росомаха: Бессмертный".В фантастическом боевике актриса перевоплотилась в коварную и непредсказуемую антагонистку. С такой лучше не ссориться, однако главному герою пришлось ей противостоять. А в сериале с говорящим названием "Вы все меня бесите!" Ходченкова сыграла ресторанного обозревателя-мизантропа. Из-за сложного характера она попадает в смехотворные ситуации, но не изменяет себе и не опускает руки. Тоже нетипичное поведение для карикатурной глуповатой блондинки.Волшебная Галадриэль из "Властелина колец" (в исполнении Кейт Бланшетт) — блондинка, с которой нет смысла спорить. Эльфийка — не только искусный воин, правительница королевства Лориэн, но и самая могущественная и мудрая из всех волшебных существ Средиземья.Златокудрая хранительница кольца Нэнья — главного из Трех Колец эльфов — помогала Братству Кольца во время похода, давала важные советы. Толкин описывает ее как добрую и милосердную, своевольную, но справедливую.ДетективГероиня рассказов Александры Марининой и сериала "Каменская" в исполнении Елены Яковлевой разгадает любые загадки и раскроет даже самое запутанное дело.Зрители шесть сезонов с интересом следили за российской женской версией Шерлока Холмса: следователь Анастасия Каменская удивляла умом, смекалкой и храбростью.Сейчас много сериалов про успешных женщин-детективов. А в 2010-х российский телепроект был одним из первых и в определенном смысле опередил свое время.Сумасбродная Из всех кинокомиксных героинь особо выделяется светловолосая Харли Квинн в исполнении Марго Робби.Изначально она была психиатром Джокера, а после стала его возлюбленной и соучастницей преступлений.Во всех смыслах яркая и громкая Харли удивляет выходками и безумными нарядами. В сочетании цветов у нее специфический вкус — как, впрочем, и в хулиганских фантазиях.Робби исполнила роль еще одной волевой блондинки — фигуристки Тони Хардинг в черной комедии "Тоня против всех". История о скандальной спортсменке основана на реальных событиях.Здесь борьбу за олимпийское первенство сменяют несуразные преступления. Дополненный семейной драмой сюжет заставляет сопереживать Тоне, даже если вам знакомы детали ее спортивной карьеры.Космическая блондинкаЮлия Пересильд сыграла в одном из самых долгожданных фильмов — "Вызов". Полететь в космос на съемки — смелое решение.Актриса перевоплотилась в кардиолога Женю, которая отправляется на МКС, чтобы прооперировать астронавта Ивана. Пересильд тренировалась в Звездном городке и училась двигаться в невесомости.Другая характерная ее роль — в картине "Край". Номинированная на "Золотой глобус" как "лучший фильм на иностранном языке" картина рассказывает о том, как бывший танкист (Владимир Машков) возвращается в сибирский поселок и находит в тайге паровоз.В формате притчи показаны суровые люди, мощная дикая природа и не менее впечатляющие локомотивы. Пересильд сыграла местную красавицу Софью, дерзкую и волевую. Ее героиня — одна из символических ярких красок, придающих сценарию интересные оттенки.
https://ria.ru/20221208/kino-1837032936.html
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Анна Нехаева
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светлана ходченкова, юлия пересильд, татьяна догилева, нью-йорк (город), звездный городок, марго робби, кейт бланшетт, джон толкин, риз уизерспун, льюис кэррол, кино и сериалы, знаменитости
Светлана Ходченкова, Юлия Пересильд, Татьяна Догилева, Нью-Йорк (город), Звездный городок, Марго Робби, Кейт Бланшетт, Джон Толкин, Риз Уизерспун, Льюис Кэррол, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости
08:00 11.12.2022 (обновлено: 08:12 11.12.2022)
 

Светлые головы: на что способны самые знаменитые блондинки мирового кино

© 20th Century Fox Film Corporation (2013)Кадр из фильма "Росомаха: Бессмертный"
Кадр из фильма Росомаха: Бессмертный
© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Киногероиня-блондинка почти всегда ассоциируется с образом недалекой самовлюбленной кокетки. Риз Уизерспун рушит этот стереотип в фильмах "Стильная штучка" и "Блондинка в законе". О знаменитых "светлых головах" мирового экрана — в материале РИА Новости.

Карьеристка

"Стильная штучка" с Риз Уизерспун отмечает 20 лет с выхода в прокат. Американская актриса показала, как ловко и умно выстраивает свою судьбу модный дизайнер.
Героиня переехала в Нью-Йорк из южной провинции, сделала карьеру и очаровала видного холостяка. Но чтобы стать его женой, ей нужно завершить кое-какие дела в родном захолустье.
© Фото : D&D Films (2002)Кадр из фильма "Стильная штучка"
Кадр из фильма Стильная штучка - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : D&D Films (2002)
Кадр из фильма "Стильная штучка"
Она скрывает, что сразу после школы вышла замуж за Джека. Теперь нужно уговорить его дать согласие на развод. Это будет непросто. К тому же, вернувшись домой, Мелани понимает: можно забрать девушку с Юга — но нельзя забрать Юг из девушки.
© Фото : D&D Films (2002)Кадр из фильма "Стильная штучка"
Кадр из фильма Стильная штучка
1 из 2
Кадр из фильма "Стильная штучка"
© Фото : D&D Films (2002)
© Фото : D&D Films (2002)

Сцена из фильма "Стильная штучка"

Кадр из фильма Стильная штучка
2 из 2

Сцена из фильма "Стильная штучка"

© Фото : D&D Films (2002)
1 из 2
Кадр из фильма "Стильная штучка"
© Фото : D&D Films (2002)
2 из 2

Сцена из фильма "Стильная штучка"

© Фото : D&D Films (2002)

Деловая

Не менее "пробивной" персонаж — у Татьяны Догилевой в советской картине "Блондинка за углом".
Надежда — продавщица. Везде у нее "нужные люди", она всегда в курсе, где достать "дефицит". Однажды героиня знакомится с Николаем — астрофизиком и типичным неудачником.
© Ленфильм (1984)Кадр из фильма "Блондинка за углом"
Кадр из фильма Блондинка за углом
© Ленфильм (1984)
Кадр из фильма "Блондинка за углом"
Героиня влюбляется — по-настоящему. Несходство взглядов и разница в социальном положении не помешают хеппи-энду — не в последнюю очередь благодаря стараниям Надежды. Пожалуй, Догилева воплотила на экране собирательный образ успешной советской женщины.
© Ленфильм (1984)

Кадр из фильма "Блондинка за углом"

Кадр из фильма Блондинка за углом
1 из 2

Кадр из фильма "Блондинка за углом"

© Ленфильм (1984)
© Ленфильм (1984)

Сцена из фильма "Блондинка за углом"

Кадр из фильма Блондинка за углом
2 из 2

Сцена из фильма "Блондинка за углом"

© Ленфильм (1984)
1 из 2

Кадр из фильма "Блондинка за углом"

© Ленфильм (1984)
2 из 2

Сцена из фильма "Блондинка за углом"

© Ленфильм (1984)

Сказочная

Наверное, самая известная странная, но находчивая блондинка — Алиса в Стране чудес.
Принцессу абсурда придумал Льюис Кэрролл. Цвет волос героини он не уточнил. И хотя прототипом считают брюнетку Алису Лидделл, в интерпретации Disney и Тима Бертона у нее золотистые локоны.
© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010Миа Васиковска в фильме "Алиса в Стране чудес" (2010)
Миа Васиковска в фильме Алиса в стране чудес(2010)
© Walt Disney Studios, Motion Pictures, 2010
Миа Васиковска в фильме "Алиса в Стране чудес" (2010)
Всем известна история девочки, попавшей в Зазеркалье. Она ловко решала ребусы, разгадывала головоломки, участвовала в безумных приключениях Чеширского Кота, Шляпника и Белого Кролика. Нужно обладать незаурядной фантазией и смелостью, чтобы не растеряться в сказочном мире.
© Walt Disney Productions (1951)

Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"

Кадр из мультфильма Алиса в стране чудес
1 из 2

Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"

© Walt Disney Productions (1951)
© Walt Disney Pictures (2010) / Перейти в медиабанк

Миа Васиковска в главной роли в фильме режиссера Тима Бертона "Алиса в Стране чудес"

Кадры из фильма Тима Бертона Алиса в стране чудес
2 из 2

Миа Васиковска в главной роли в фильме режиссера Тима Бертона "Алиса в Стране чудес"

© Walt Disney Pictures (2010)
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1 из 2

Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес"

© Walt Disney Productions (1951)
2 из 2

Миа Васиковска в главной роли в фильме режиссера Тима Бертона "Алиса в Стране чудес"

© Walt Disney Pictures (2010)
Перейти в медиабанк

Коварная и строгая

У Светланы Ходченковой много запоминающихся ролей. Один из самых ярких образов — Гадюка из голливудского блокбастера "Росомаха: Бессмертный".
© 20th Century Fox Film Corporation (2013)Кадр из фильма "Росомаха: Бессмертный"
Кадр из фильма Росомаха: Бессмертный
© 20th Century Fox Film Corporation (2013)
Кадр из фильма "Росомаха: Бессмертный"
В фантастическом боевике актриса перевоплотилась в коварную и непредсказуемую антагонистку. С такой лучше не ссориться, однако главному герою пришлось ей противостоять.
А в сериале с говорящим названием "Вы все меня бесите!" Ходченкова сыграла ресторанного обозревателя-мизантропа. Из-за сложного характера она попадает в смехотворные ситуации, но не изменяет себе и не опускает руки. Тоже нетипичное поведение для карикатурной глуповатой блондинки.
© Телеканал СТС (2017)Кадр из сериала "Вы все меня бесите!"
Кадр из сериала Вы все меня бесите!
© Телеканал СТС (2017)
Кадр из сериала "Вы все меня бесите!"

Волшебная

Галадриэль из "Властелина колец" (в исполнении Кейт Бланшетт) — блондинка, с которой нет смысла спорить. Эльфийка — не только искусный воин, правительница королевства Лориэн, но и самая могущественная и мудрая из всех волшебных существ Средиземья.
© Mark Pokorny/ Warner BrosКадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие"
Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»
© Mark Pokorny/ Warner Bros
Кадр из фильма "Хоббит: Нежданное путешествие"
Златокудрая хранительница кольца Нэнья — главного из Трех Колец эльфов — помогала Братству Кольца во время похода, давала важные советы. Толкин описывает ее как добрую и милосердную, своевольную, но справедливую.
© Amazon Studios (2022)

Кадр из сериала "Властелин колец"

Кадр из сериала Властелина колец
1 из 2

Кадр из сериала "Властелин колец"

© Amazon Studios (2022)
© New Line Cinema (2001), AFP/Alberto Pizzoli

Кейт Бланшетт в фильме "Властелин колец" и на Венецианском кинофестивале

Актриса Кейт Бланшетт в фильме Властелин колец и на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля
2 из 2

Кейт Бланшетт в фильме "Властелин колец" и на Венецианском кинофестивале

© New Line Cinema (2001), AFP/Alberto Pizzoli
1 из 2

Кадр из сериала "Властелин колец"

© Amazon Studios (2022)
2 из 2

Кейт Бланшетт в фильме "Властелин колец" и на Венецианском кинофестивале

© New Line Cinema (2001), AFP/Alberto Pizzoli

Детектив

Героиня рассказов Александры Марининой и сериала "Каменская" в исполнении Елены Яковлевой разгадает любые загадки и раскроет даже самое запутанное дело.
© Беларусьфильм (1999)Кадр из сериала "Каменская"
Кадр из сериала Каменская
© Беларусьфильм (1999)
Кадр из сериала "Каменская"
Зрители шесть сезонов с интересом следили за российской женской версией Шерлока Холмса: следователь Анастасия Каменская удивляла умом, смекалкой и храбростью.
Сейчас много сериалов про успешных женщин-детективов. А в 2010-х российский телепроект был одним из первых и в определенном смысле опередил свое время.
© Беларусьфильм (1999)Кадр из сериала "Каменская"
Кадр из сериала Каменская
© Беларусьфильм (1999)
Кадр из сериала "Каменская"

Сумасбродная

Из всех кинокомиксных героинь особо выделяется светловолосая Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
Изначально она была психиатром Джокера, а после стала его возлюбленной и соучастницей преступлений.
Во всех смыслах яркая и громкая Харли удивляет выходками и безумными нарядами. В сочетании цветов у нее специфический вкус — как, впрочем, и в хулиганских фантазиях.
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette BariusФильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
© 2020 Warner Bros. Entertainment Inc./ Claudette Barius
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн"
Робби исполнила роль еще одной волевой блондинки — фигуристки Тони Хардинг в черной комедии "Тоня против всех". История о скандальной спортсменке основана на реальных событиях.
Здесь борьбу за олимпийское первенство сменяют несуразные преступления. Дополненный семейной драмой сюжет заставляет сопереживать Тоне, даже если вам знакомы детали ее спортивной карьеры.
© AI-Film (2017)

Кадр из фильма "Тоня против всех"

Кадр из фильма Тоня против всех
1 из 3

Кадр из фильма "Тоня против всех"

© AI-Film (2017)
© AI-Film (2017)

Сцена из фильма "Тоня против всех"

Кадр из фильма Тоня против всех
2 из 3

Сцена из фильма "Тоня против всех"

© AI-Film (2017)
© AI-Film (2017)

Фрагмент фильма "Тоня против всех"

Кадр из фильма Тоня против всех
3 из 3

Фрагмент фильма "Тоня против всех"

© AI-Film (2017)
1 из 3

Кадр из фильма "Тоня против всех"

© AI-Film (2017)
2 из 3

Сцена из фильма "Тоня против всех"

© AI-Film (2017)
3 из 3

Фрагмент фильма "Тоня против всех"

© AI-Film (2017)

Космическая блондинка

Юлия Пересильд сыграла в одном из самых долгожданных фильмов — "Вызов". Полететь в космос на съемки — смелое решение.
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Кадр из фильма "Вызов"
Актриса перевоплотилась в кардиолога Женю, которая отправляется на МКС, чтобы прооперировать астронавта Ивана. Пересильд тренировалась в Звездном городке и училась двигаться в невесомости.
Другая характерная ее роль — в картине "Край". Номинированная на "Золотой глобус" как "лучший фильм на иностранном языке" картина рассказывает о том, как бывший танкист (Владимир Машков) возвращается в сибирский поселок и находит в тайге паровоз.
© Централ Партнершип (2010)

Кадр из фильма "Край"

Кадр из фильма Край
1 из 2

Кадр из фильма "Край"

© Централ Партнершип (2010)
© Централ Партнершип (2010)

Сцена из фильма "Край"

Кадр из фильма Край
2 из 2

Сцена из фильма "Край"

© Централ Партнершип (2010)
1 из 2

Кадр из фильма "Край"

© Централ Партнершип (2010)
2 из 2

Сцена из фильма "Край"

© Централ Партнершип (2010)
В формате притчи показаны суровые люди, мощная дикая природа и не менее впечатляющие локомотивы.
Пересильд сыграла местную красавицу Софью, дерзкую и волевую. Ее героиня — одна из символических ярких красок, придающих сценарию интересные оттенки.
Кадр из фильма Клипмейкеры
8 декабря, 08:00Культура
Настоящая магия: почему стоит смотреть российское авторское кино
 
КультураСветлана ХодченковаЮлия ПересильдТатьяна ДогилеваНью-Йорк (город)Звездный городокМарго РоббиКейт БланшеттДжон ТолкинРиз УизерспунЛьюис КэрролКино и сериалыЗнаменитости
 
 
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