https://ria.ru/20221211/kherson-1837849152.html
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.12.2022
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры, написал в субботу назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:50
2022-12-11T11:50
2022-12-11T11:50
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834859640_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_b981f9050f8bbf15aef975988b457fe2.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры, написал в субботу назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.По информации интернет-издания "Страна.ua" поврежден кооператив херсонского облэнерго. Уничтожены несколько единиц техники и построек, сообщило издание в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221211/odessa-1837847449.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834859640_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_3fec7bd883f004e847e65bd2d3b1e444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В подконтрольном Киеву Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры