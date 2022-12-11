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В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/kherson-1837849152.html
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.12.2022
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры, написал в субботу назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:50
2022-12-11T11:50
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры, написал в субботу назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.По информации интернет-издания "Страна.ua" поврежден кооператив херсонского облэнерго. Уничтожены несколько единиц техники и построек, сообщило издание в Telegram-канале.
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херсон
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Влада Копылова
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
11:50 11.12.2022
 
В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

© AP Photo / Bernat ArmangueЖенщина стоит около разбитого окна жилого дома в Херсоне
Женщина стоит около разбитого окна жилого дома в Херсоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Женщина стоит около разбитого окна жилого дома в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры, написал в субботу назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
По информации интернет-издания "Страна.ua" поврежден кооператив херсонского облэнерго. Уничтожены несколько единиц техники и построек, сообщило издание в Telegram-канале.
Одесса - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 11:40
В Одесской области действуют аварийные и экстренные ограничения света
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская область
 
 
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