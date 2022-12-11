https://ria.ru/20221211/kherson-1837849152.html

В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.12.2022

В Херсоне заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры, написал в субботу назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:50

2022-12-11T11:50

2022-12-11T11:50

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Херсоне в результате взрыва поврежден объект критической инфрастуктуры, написал в субботу назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в Telegram-канале.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.По информации интернет-издания "Страна.ua" поврежден кооператив херсонского облэнерго. Уничтожены несколько единиц техники и построек, сообщило издание в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221211/odessa-1837847449.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область