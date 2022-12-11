https://ria.ru/20221211/kalashnikov-1837835833.html
В Китае назвали самое надежное российское "оружие массового поражения"
В Китае назвали самое надежное российское "оружие массового поражения" - РИА Новости, 11.12.2022
В Китае назвали самое надежное российское "оружие массового поражения"
Китайский портал Baijiahao назвал российский АК-47 "королем автоматов", сравнив его по мощности и надежности с оружием массового поражения. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:04
2022-12-11T10:04
2022-12-11T10:28
безопасность
технологии
михаил калашников
сша
китай
ак-47
в мире
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Китайский портал Baijiahao назвал российский АК-47 "королем автоматов", сравнив его по мощности и надежности с оружием массового поражения.Как рассказал автор статьи, эти два свойства позволяют использовать АК-47 в практически любых погодных условиях с большой эффективностью. По этой причине созданный в 1947 году автомат все еще находится на вооружении у большого числа стран мира."Его корпус настолько надежный, что даже после непрерывной стрельбы и попадания пыли и сора в ствол АК-47 продолжает функционировать. Вот простой пример: один фанат оружия в США как-то закопал на время автомат Калашникова в песок, а потом выкопал, и оружие стреляло без проблем. Песок забился даже в затвор, но при этом автомат нормально стрелял! Из этого примера можно увидеть, что АК-47 очень прочный и долговечный, он легко может справиться с любой средой", — пояснил автор.Несмотря на меньшую по сравнению с аналогами точность, АК-47 остается опасным оружием, столкновение с которым сулит противнику серьезные проблемы.Российский автомат, легкий как в эксплуатации, так и в производстве, поразил автора китайского интернет-портала длительностью использования. Также он напомнил, что во время вьетнамской войны американские солдаты оставляли свои штурмовые винтовки М16 и искали именно АК-47, которыми пользовались их противники."Эта штурмовая винтовка, дешевая, прочная, с низким процентом поломок, безопасная и надежная, хорошо адаптируется к окружающей среде. Именно эти преимущества делают автомат Калашникова самым популярным огнестрельным оружием в мире, прочно закрепив его на месте "короля автоматов", — резюмировал он.Автомат АК-47 конструкции Михаила Калашникова был принят на вооружение в 1949 году. Это событие определило развитие этого вида оружия более чем на полвека, став одним из наиболее ярких и узнаваемых символов второй половины XX века. Его преимуществом стало сочетание новой пули уменьшенного калибра, полностью автоматической стрельбы и прочного корпуса. Оружие оказалось легким по весу, простым в разборке и применении.В мире создано около 75 миллионов автоматов Калашникова, они продолжают служить армиям и негосударственным вооруженным формированиям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221209/oborona-1837293534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, михаил калашников, сша, китай, ак-47, в мире
Безопасность, Технологии, Михаил Калашников, США, Китай, АК-47, В мире
10:04 11.12.2022 (обновлено: 10:28 11.12.2022)
В Китае назвали самое надежное российское "оружие массового поражения"
Портал Baijiahao сравнил АК-47 с оружием массового поражения за надежность и мощность
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Китайский портал Baijiahao
назвал российский АК-47 "королем автоматов", сравнив его по мощности и надежности с оружием массового поражения.
Как рассказал автор статьи, эти два свойства позволяют использовать АК-47 в практически любых погодных условиях с большой эффективностью. По этой причине созданный в 1947 году автомат все еще находится на вооружении у большого числа стран мира.
"Его корпус настолько надежный, что даже после непрерывной стрельбы и попадания пыли и сора в ствол АК-47 продолжает функционировать. Вот простой пример: один фанат оружия в США
как-то закопал на время автомат Калашникова в песок, а потом выкопал, и оружие стреляло без проблем. Песок забился даже в затвор, но при этом автомат нормально стрелял! Из этого примера можно увидеть, что АК-47 очень прочный и долговечный, он легко может справиться с любой средой", — пояснил автор.
Несмотря на меньшую по сравнению с аналогами точность, АК-47 остается опасным оружием, столкновение с которым сулит противнику серьезные проблемы.
"АК-47 больше подходит для задач ближнего боя. Если пуля попадет в человека, то не будет преувеличением сказать, что куда бы она ни вошла, она прошьет плоть насквозь. Даже хороший бронежилет не спасет полностью — он остановит пулю, но мощная отдача вызовет боль и внутренние повреждения. При этом АК-47 может стрелять не только обычными, но и бронебойными снарядами для поражения легкой бронетехники", — пишет автор.
Российский автомат, легкий как в эксплуатации, так и в производстве, поразил автора китайского интернет-портала длительностью использования. Также он напомнил, что во время вьетнамской войны американские солдаты оставляли свои штурмовые винтовки М16 и искали именно АК-47, которыми пользовались их противники.
"Эта штурмовая винтовка, дешевая, прочная, с низким процентом поломок, безопасная и надежная, хорошо адаптируется к окружающей среде. Именно эти преимущества делают автомат Калашникова самым популярным огнестрельным оружием в мире, прочно закрепив его на месте "короля автоматов", — резюмировал он.
Автомат АК-47 конструкции Михаила Калашникова
был принят на вооружение в 1949 году. Это событие определило развитие этого вида оружия более чем на полвека, став одним из наиболее ярких и узнаваемых символов второй половины XX века. Его преимуществом стало сочетание новой пули уменьшенного калибра, полностью автоматической стрельбы и прочного корпуса. Оружие оказалось легким по весу, простым в разборке и применении.
В мире создано около 75 миллионов автоматов Калашникова, они продолжают служить армиям и негосударственным вооруженным формированиям.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>