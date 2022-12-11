В США рассказали о бесценном военном активе, который есть у России
Американский журнал Military Watch назвал российский истребитель Су-35 бесценным активом
Военнослужащий смотрит в бинокль. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский Су-35 обладает уникальным опытом, которого нет ни у одного другого современного истребителя, пишет американский специализированный журнал Military Watch, называя данный самолет "бесценным активом".
"Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА", - утверждается в публикации.
Су-35, говорится в статье, берет свое начало от усовершенствованного варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, который в свое время не имел себе равных во всем мире.
Су-35 — сверхманевренный истребитель. Он оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.
На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.
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Ранее американское издание The National Interest c восторгом отозвалось о предшественнике Су-35 – российском истребителе Су-27, назвав его "бессмертным".