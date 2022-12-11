https://ria.ru/20221211/istrebitel-1837805063.html

В США рассказали о бесценном военном активе, который есть у России

В США рассказали о бесценном военном активе, который есть у России - РИА Новости, 11.12.2022

В США рассказали о бесценном военном активе, который есть у России

Российский Су-35 обладает уникальным опытом, которого нет ни у одного другого современного истребителя, пишет американский специализированный журнал Military... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T04:03

2022-12-11T04:03

2022-12-11T04:03

су-35

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сша

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский Су-35 обладает уникальным опытом, которого нет ни у одного другого современного истребителя, пишет американский специализированный журнал Military Watch, называя данный самолет "бесценным активом"."Су-35 уничтожил гораздо больше вражеских истребителей, чем любой другой самолет со времен холодной войны. Также считается, что он способен противостоять современным западным истребителям высшего класса, таким как F-35А и F-15СА", - утверждается в публикации.Су-35, говорится в статье, берет свое начало от усовершенствованного варианта истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, который в свое время не имел себе равных во всем мире.Су-35 — сверхманевренный истребитель. Он оснащен новым комплексом авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новой РЛС с фазированной антенной решеткой с большей дальностью обнаружения воздушных целей и с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.На истребитель установлены новые двигатели с увеличенной тягой, он развивает скорость до 2500 километров в час и способен поднимать в воздух восемь тонн боевой нагрузки.Ранее американское издание The National Interest c восторгом отозвалось о предшественнике Су-35 – российском истребителе Су-27, назвав его "бессмертным".

https://ria.ru/20220918/ssha-1817708248.html

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су-35, в мире, сша, россия