https://ria.ru/20221211/irkutsk-1837834100.html

Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников

Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников - РИА Новости, 11.12.2022

Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников

Организатор выставки в Иркутске, комментируя РИА Новости действия посетителя, который вручил польскому послу фотоколлаж снесенных в Польше советских памятников, РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:54

2022-12-11T09:54

2022-12-11T09:55

сергей андреев

польша

иркутск

россия

общество

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ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Организатор выставки в Иркутске, комментируя РИА Новости действия посетителя, который вручил польскому послу фотоколлаж снесенных в Польше советских памятников, назвала поступок иркутянина безответственным, добавив, что искусство должно оставаться вне политики.На открытии персональной выставки читинского художника Вячеслава Скроминского в частной иркутской галерее "Диас" в рамках проекта "Из Польши, с любовью" присутствовал посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Проект включает в себя показ работ сибирских художников с польскими корнями и инициирован генконсульством Польши в Иркутске. После открытия экспозиции в соцсетях появилось видео, на котором посетитель вручает послу фотоколлаж с изображениями снесенных в Польше памятников, посвященных Красной Армии.По словам организатора выставки Дианы Салацкой, фото вручил иркутский блогер Денис Букалов. Сам он на видео объяснил свой поступок словами: "В отличие от того, как поступили с нашим российским послом в Польше, которого облили красной краской, я считаю, что мы поступили еще очень деликатно и культурно"."Галерея тесно сотрудничает в Иркутске со всеми консульствами – с китайским, корейским, монгольским, польским. Мое глубокое убеждение, что искусство должно оставаться вне политики. В Сибири веками мирно сосуществуют самые разные национальности, и разжигание, особенно в наше время, всякого рода вражды настолько безответственно, что я даже не могу подобрать слов к оценке этого поступка", - сказала Салацкая.В Иркутской области проживает порядка трех тысяч поляков, значительное число жителей региона имеют польские корни. Диаспора формировалась в течение нескольких столетий из числа ссыльных, репрессированных и переселенцев. В регионе действует польское культурно-просветительское общество "Огниво", есть ряд поселений, где компактно проживают поляки. Одно из них - деревня Вершина, практически полностью состоит из поляков.Генеральное консульство Польши было открыто в Иркутске в 2004 году. В консульский округ входят Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края, Республика Тыва.Девятого мая этого года российского посла в Польше Сергея Андреева, который приехал на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги, агрессивно настроенные поляки и украинцы облили красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. В МИД РФ, комментируя инцидент с нападением на посла, заявили, что польские власти перешли все границы, "растоптали мораль" и идут в авангарде русофобии.

https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828958163.html

https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей андреев, польша, иркутск, россия, общество