Рейтинг@Mail.ru
Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/irkutsk-1837834100.html
Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников
Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников - РИА Новости, 11.12.2022
Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников
Организатор выставки в Иркутске, комментируя РИА Новости действия посетителя, который вручил польскому послу фотоколлаж снесенных в Польше советских памятников, РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:54
2022-12-11T09:55
сергей андреев
польша
иркутск
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827246083_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_b2cd982fd0007816b560754c9a572a00.jpg
ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Организатор выставки в Иркутске, комментируя РИА Новости действия посетителя, который вручил польскому послу фотоколлаж снесенных в Польше советских памятников, назвала поступок иркутянина безответственным, добавив, что искусство должно оставаться вне политики.На открытии персональной выставки читинского художника Вячеслава Скроминского в частной иркутской галерее "Диас" в рамках проекта "Из Польши, с любовью" присутствовал посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Проект включает в себя показ работ сибирских художников с польскими корнями и инициирован генконсульством Польши в Иркутске. После открытия экспозиции в соцсетях появилось видео, на котором посетитель вручает послу фотоколлаж с изображениями снесенных в Польше памятников, посвященных Красной Армии.По словам организатора выставки Дианы Салацкой, фото вручил иркутский блогер Денис Букалов. Сам он на видео объяснил свой поступок словами: "В отличие от того, как поступили с нашим российским послом в Польше, которого облили красной краской, я считаю, что мы поступили еще очень деликатно и культурно"."Галерея тесно сотрудничает в Иркутске со всеми консульствами – с китайским, корейским, монгольским, польским. Мое глубокое убеждение, что искусство должно оставаться вне политики. В Сибири веками мирно сосуществуют самые разные национальности, и разжигание, особенно в наше время, всякого рода вражды настолько безответственно, что я даже не могу подобрать слов к оценке этого поступка", - сказала Салацкая.В Иркутской области проживает порядка трех тысяч поляков, значительное число жителей региона имеют польские корни. Диаспора формировалась в течение нескольких столетий из числа ссыльных, репрессированных и переселенцев. В регионе действует польское культурно-просветительское общество "Огниво", есть ряд поселений, где компактно проживают поляки. Одно из них - деревня Вершина, практически полностью состоит из поляков.Генеральное консульство Польши было открыто в Иркутске в 2004 году. В консульский округ входят Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края, Республика Тыва.Девятого мая этого года российского посла в Польше Сергея Андреева, который приехал на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги, агрессивно настроенные поляки и украинцы облили красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. В МИД РФ, комментируя инцидент с нападением на посла, заявили, что польские власти перешли все границы, "растоптали мораль" и идут в авангарде русофобии.
https://ria.ru/20221103/pamyatnik-1828958163.html
https://ria.ru/20221027/polsha-1827112332.html
польша
иркутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827246083_78:0:1322:933_1920x0_80_0_0_5593fd03adcecb3cd9bd55a382ee4910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей андреев, польша, иркутск, россия, общество
Сергей Андреев, Польша, Иркутск, Россия, Общество
09:54 11.12.2022 (обновлено: 09:55 11.12.2022)
 
Польскому послу вручили фото снесенных советских памятников

Посетитель галереи в Иркутске вручил послу Польши фото снесенных советских памятников

© Фото : Institute of National RemembranceСнос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : Institute of National Remembrance
Снос памятника "Благодарности Красной армии" в городском парке в Глубчице, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Организатор выставки в Иркутске, комментируя РИА Новости действия посетителя, который вручил польскому послу фотоколлаж снесенных в Польше советских памятников, назвала поступок иркутянина безответственным, добавив, что искусство должно оставаться вне политики.
На открытии персональной выставки читинского художника Вячеслава Скроминского в частной иркутской галерее "Диас" в рамках проекта "Из Польши, с любовью" присутствовал посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Проект включает в себя показ работ сибирских художников с польскими корнями и инициирован генконсульством Польши в Иркутске. После открытия экспозиции в соцсетях появилось видео, на котором посетитель вручает послу фотоколлаж с изображениями снесенных в Польше памятников, посвященных Красной Армии.
Сотрудники польской полиции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 13:45
В Польше завели дело из-за таблички на месте памятника советским солдатам
По словам организатора выставки Дианы Салацкой, фото вручил иркутский блогер Денис Букалов. Сам он на видео объяснил свой поступок словами: "В отличие от того, как поступили с нашим российским послом в Польше, которого облили красной краской, я считаю, что мы поступили еще очень деликатно и культурно".
"Галерея тесно сотрудничает в Иркутске со всеми консульствами – с китайским, корейским, монгольским, польским. Мое глубокое убеждение, что искусство должно оставаться вне политики. В Сибири веками мирно сосуществуют самые разные национальности, и разжигание, особенно в наше время, всякого рода вражды настолько безответственно, что я даже не могу подобрать слов к оценке этого поступка", - сказала Салацкая.
В Иркутской области проживает порядка трех тысяч поляков, значительное число жителей региона имеют польские корни. Диаспора формировалась в течение нескольких столетий из числа ссыльных, репрессированных и переселенцев. В регионе действует польское культурно-просветительское общество "Огниво", есть ряд поселений, где компактно проживают поляки. Одно из них - деревня Вершина, практически полностью состоит из поляков.
Генеральное консульство Польши было открыто в Иркутске в 2004 году. В консульский округ входят Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края, Республика Тыва.
Девятого мая этого года российского посла в Польше Сергея Андреева, который приехал на мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги, агрессивно настроенные поляки и украинцы облили красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп. В МИД РФ, комментируя инцидент с нападением на посла, заявили, что польские власти перешли все границы, "растоптали мораль" и идут в авангарде русофобии.
Снос памятника Благодарности Красной армии в городском парке в Глубчице, Польша - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:49
В Польше демонтируют сразу четыре памятника советским воинам
 
Сергей АндреевПольшаИркутскРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала