https://ria.ru/20221211/gulevich-1837914560.html

Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным

Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным - РИА Новости, 11.12.2022

Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным

Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич высказал мнение, что инцидент с падением ракеты в Польше был... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T20:11

2022-12-11T20:11

2022-12-11T20:11

в мире

польша

белоруссия

нато

анджей дуда

инцидент с падением ракет в польше

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МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич высказал мнение, что инцидент с падением ракеты в Польше был намеренным, его целью было развязывание большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300."Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта", - сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.Он заявил, что "складывается впечатление – и оно с каждым днем становится все более устойчивым, - что страны Запада пытаются спровоцировать (Россию и Белоруссию - ред.) на какие-то активные действия, которые могут быть истолкованы в их пользу"."Используют максимально для этого вооруженные силы Украины, силовой компонент Украины. Нас обвинить в чем-то не могут. В то же время доказательств нарушения госграницы, агрессивный действий в отношении Беларуси предостаточно: это и беспилотники, которые были принуждены к посадке, сбиты, найдены на нашей территории. Наших беспилотников (нарушающих границу - ред.), в отличие от украинских, нет. То же самое по нарушению госграницы: осуществлена фотофиксация демонстративного нарушения госграницы (со украинской стороны - ред.). Имеются оскорбления, заброс листовок", - продолжил Гулевич.

https://ria.ru/20221121/polsha-1833042293.html

https://ria.ru/20221121/lukashenko-1833040335.html

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в мире, польша, белоруссия, нато, анджей дуда, инцидент с падением ракет в польше