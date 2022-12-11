https://ria.ru/20221211/gulevich-1837914560.html
Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным
Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным - РИА Новости, 11.12.2022
Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич высказал мнение, что инцидент с падением ракеты в Польше был... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T20:11
2022-12-11T20:11
2022-12-11T20:11
в мире
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анджей дуда
инцидент с падением ракет в польше
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МИНСК, 11 дек - РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич высказал мнение, что инцидент с падением ракеты в Польше был намеренным, его целью было развязывание большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300."Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта", - сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.Он заявил, что "складывается впечатление – и оно с каждым днем становится все более устойчивым, - что страны Запада пытаются спровоцировать (Россию и Белоруссию - ред.) на какие-то активные действия, которые могут быть истолкованы в их пользу"."Используют максимально для этого вооруженные силы Украины, силовой компонент Украины. Нас обвинить в чем-то не могут. В то же время доказательств нарушения госграницы, агрессивный действий в отношении Беларуси предостаточно: это и беспилотники, которые были принуждены к посадке, сбиты, найдены на нашей территории. Наших беспилотников (нарушающих границу - ред.), в отличие от украинских, нет. То же самое по нарушению госграницы: осуществлена фотофиксация демонстративного нарушения госграницы (со украинской стороны - ред.). Имеются оскорбления, заброс листовок", - продолжил Гулевич.
https://ria.ru/20221121/polsha-1833042293.html
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в мире, польша, белоруссия, нато, анджей дуда, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, Белоруссия, НАТО, Анджей Дуда, Инцидент с падением ракет в Польше
Генштаб ВС Белоруссии назвал падение ракеты в Польше спланированным
Начальник генштаба ВС Белоруссии Гулевич назвал падение ракеты в Польше спланированным
МИНСК, 11 дек - РИА Новости.
Начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны Виктор Гулевич высказал мнение
, что инцидент с падением ракеты в Польше был намеренным, его целью было развязывание большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной
упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда
заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, а "высока вероятность" того, что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО
озвучили похожие данные. Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации. Российское оборонное ведомство отметило, что опубликованные в Польше фотоснимки с места инцидента однозначно свидетельствуют, что там упали обломки ракеты украинской системы ПВО С-300
.
"Что касается падения ракеты на территории Польши, то наиболее вероятно, что это было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Россией, вплоть до развязывания агрессии, конфликта", - сказал Гулевич в интервью телеканалу СТВ в воскресенье.
Он заявил, что "складывается впечатление – и оно с каждым днем становится все более устойчивым, - что страны Запада пытаются спровоцировать (Россию и Белоруссию - ред.) на какие-то активные действия, которые могут быть истолкованы в их пользу".
"Используют максимально для этого вооруженные силы Украины, силовой компонент Украины. Нас обвинить в чем-то не могут. В то же время доказательств нарушения госграницы, агрессивный действий в отношении Беларуси предостаточно: это и беспилотники, которые были принуждены к посадке, сбиты, найдены на нашей территории. Наших беспилотников (нарушающих границу - ред.), в отличие от украинских, нет. То же самое по нарушению госграницы: осуществлена фотофиксация демонстративного нарушения госграницы (со украинской стороны - ред.). Имеются оскорбления, заброс листовок", - продолжил Гулевич.