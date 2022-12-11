https://ria.ru/20221211/grad-1837880464.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:43
2022-12-11T15:43
2022-12-11T16:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.28 (совпадает с мск) – населённый пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837848319.html
донецк
донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстрел Киевского района в Донецке ракетами из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.28 (совпадает с мск) – населённый пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
2022-12-11T15:43
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика
15:43 11.12.2022 (обновлено: 16:29 11.12.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка