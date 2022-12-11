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После обстрела базы отдыха в Мелитополе госпитализированы три человека
После обстрела базы отдыха в Мелитополе госпитализированы три человека - РИА Новости, 11.12.2022
После обстрела базы отдыха в Мелитополе госпитализированы три человека
Трое мирных жителей в тяжелом состоянии госпитализированы в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе Запорожской области, сообщает департамент... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T00:06
2022-12-11T00:06
2022-12-11T00:16
специальная военная операция на украине
мелитополь
владимир рогов
запорожская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Трое мирных жителей в тяжелом состоянии госпитализированы в результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе Запорожской области, сообщает департамент здравоохранения региона.В субботу вечером над Мелитополем сработала система противовоздушной обороны. Как сообщал член главного совета Запорожской области Владимир Рогов, две украинские ракеты были сбиты, остальные достигли цели. Удар нанесен по гостиничному комплексу "Привал охотника", по меньшей мере два человека погибли."По предварительным данным, вследствие обстрела гражданской инфраструктуры в г. Мелитополь пострадали мирные жители: погибших - 2 человека, раненых - 3 человека", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.Все раненые в тяжелом состоянии доставлены в Мелитопольскую областную больницу, им оказывается квалифицированная медицинская помощь, отметил департамент.
https://ria.ru/20221210/pozhar-1837791579.html
мелитополь
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мелитополь, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Владимир Рогов, Запорожская область
00:06 11.12.2022 (обновлено: 00:16 11.12.2022)
После обстрела базы отдыха в Мелитополе госпитализированы три человека
В результате украинского обстрела базы отдыха в Мелитополе госпитализированы три человека