https://ria.ru/20221211/goroskop-1837314563.html
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят - РИА Новости, 11.12.2022
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых устраивают жесткие розыгрыши, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T06:30
2022-12-11T06:30
2022-12-11T06:30
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Астролог назвал знаки зодиака, представители которых устраивают жесткие розыгрыши, пишет Pinkvilla. Девам нравится рассказывать анекдоты и смешить других. Они не упустят возможность подразнить своих приятелей. А еще они способны спланировать сложный розыгрыш и любят, когда их признают лучшими шутниками. Смелые, веселые и жизнерадостные — это о Тельцах. Им нравится быть в центре внимания, и розыгрыши представители этого знака придумывают многоходовые. Но подчас Тельцы просто не осознают, что могут ранить чьи-то чувства. Раки ненавидят скуку и пытаются превратить жизнь в вечеринку. Они с легкостью подшучивают над своими друзьями и порой не понимают, что переборщили и нарушили чужие личные границы. Водолеи будут смеяться вместе с вами, когда вы шутите над своими недостатками. И именно эта черта может превратиться в проблему. Склонные к риску и смелые Рыбы — мастера застать кого-либо врасплох. Они любят, когда другие чувствуют себя глупо. Так что их шалости порой приносят вред. Представители всех этих знаков — предприимчивые и веселые. Они не желают ничего плохого, когда кого-то разыгрывают, а пытаются поднять настроение окружающим. Просто иногда они заходят слишком далеко.
https://ria.ru/20221204/goroskop-1832614844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят
Девы и Рыбы оказались среди знаков зодиака, чьи представители жестко шутят
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых устраивают жесткие розыгрыши, пишет
Pinkvilla.
Девам нравится рассказывать анекдоты и смешить других. Они не упустят возможность подразнить своих приятелей. А еще они способны спланировать сложный розыгрыш и любят, когда их признают лучшими шутниками.
Смелые, веселые и жизнерадостные — это о Тельцах. Им нравится быть в центре внимания, и розыгрыши представители этого знака придумывают многоходовые. Но подчас Тельцы просто не осознают, что могут ранить чьи-то чувства.
Раки ненавидят скуку и пытаются превратить жизнь в вечеринку. Они с легкостью подшучивают над своими друзьями и порой не понимают, что переборщили и нарушили чужие личные границы.
Водолеи будут смеяться вместе с вами, когда вы шутите над своими недостатками. И именно эта черта может превратиться в проблему.
Склонные к риску и смелые Рыбы — мастера застать кого-либо врасплох. Они любят, когда другие чувствуют себя глупо. Так что их шалости порой приносят вред.
Представители всех этих знаков — предприимчивые и веселые. Они не желают ничего плохого, когда кого-то разыгрывают, а пытаются поднять настроение окружающим. Просто иногда они заходят слишком далеко.