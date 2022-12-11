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Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят - РИА Новости, 11.12.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221211/goroskop-1837314563.html
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят - РИА Новости, 11.12.2022
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых устраивают жесткие розыгрыши, пишет Pinkvilla. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T06:30
2022-12-11T06:30
культура
новости культуры
стиль жизни
гороскоп
знаки зодиака
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Астролог назвал знаки зодиака, представители которых устраивают жесткие розыгрыши, пишет Pinkvilla. Девам нравится рассказывать анекдоты и смешить других. Они не упустят возможность подразнить своих приятелей. А еще они способны спланировать сложный розыгрыш и любят, когда их признают лучшими шутниками. Смелые, веселые и жизнерадостные — это о Тельцах. Им нравится быть в центре внимания, и розыгрыши представители этого знака придумывают многоходовые. Но подчас Тельцы просто не осознают, что могут ранить чьи-то чувства. Раки ненавидят скуку и пытаются превратить жизнь в вечеринку. Они с легкостью подшучивают над своими друзьями и порой не понимают, что переборщили и нарушили чужие личные границы. Водолеи будут смеяться вместе с вами, когда вы шутите над своими недостатками. И именно эта черта может превратиться в проблему. Склонные к риску и смелые Рыбы — мастера застать кого-либо врасплох. Они любят, когда другие чувствуют себя глупо. Так что их шалости порой приносят вред. Представители всех этих знаков — предприимчивые и веселые. Они не желают ничего плохого, когда кого-то разыгрывают, а пытаются поднять настроение окружающим. Просто иногда они заходят слишком далеко.
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новости культуры, стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, гороскоп, знаки зодиака
06:30 11.12.2022
 
Астролог назвал знаки зодиака, представители которых жестко шутят

Девы и Рыбы оказались среди знаков зодиака, чьи представители жестко шутят

© Фото : Unsplash / freestocksМолодая пара дурачится
Молодая пара дурачится - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : Unsplash / freestocks
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Астролог назвал знаки зодиака, представители которых устраивают жесткие розыгрыши, пишет Pinkvilla.
Девам нравится рассказывать анекдоты и смешить других. Они не упустят возможность подразнить своих приятелей. А еще они способны спланировать сложный розыгрыш и любят, когда их признают лучшими шутниками.
Смелые, веселые и жизнерадостные — это о Тельцах. Им нравится быть в центре внимания, и розыгрыши представители этого знака придумывают многоходовые. Но подчас Тельцы просто не осознают, что могут ранить чьи-то чувства.
Раки ненавидят скуку и пытаются превратить жизнь в вечеринку. Они с легкостью подшучивают над своими друзьями и порой не понимают, что переборщили и нарушили чужие личные границы.
Водолеи будут смеяться вместе с вами, когда вы шутите над своими недостатками. И именно эта черта может превратиться в проблему.
Склонные к риску и смелые Рыбы — мастера застать кого-либо врасплох. Они любят, когда другие чувствуют себя глупо. Так что их шалости порой приносят вред.
Представители всех этих знаков — предприимчивые и веселые. Они не желают ничего плохого, когда кого-то разыгрывают, а пытаются поднять настроение окружающим. Просто иногда они заходят слишком далеко.
Разговор молодых людей - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
4 декабря, 06:00Культура
Названы знаки зодиака, представители которых скрывают чувства в отношениях
 
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