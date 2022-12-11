https://ria.ru/20221211/germaniya-1837885776.html

В Германии ужесточат закон о ношении оружия

В Германии ужесточат закон о ношении оружия - РИА Новости, 11.12.2022

В Германии ужесточат закон о ношении оружия

В Германии ужесточат закон о ношении оружия из-за опасений, связанных с планировавшимся ранее группой подозреваемых госпереворотом, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:16

2022-12-11T16:16

2022-12-11T16:16

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БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. В Германии ужесточат закон о ношении оружия из-за опасений, связанных с планировавшимся ранее группой подозреваемых госпереворотом, сообщила в воскресенье министр внутренних дел страны Нэнси Фезер."Как минимум у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии", - написала министр в социальной сети Twitter.По её словам, государство имеет дело не с "безобидными чудаками", а с подозреваемыми в терроризме.Ранее в кабинете министров ФРГ сообщили, что у 500 подозреваемых в близости к движению Reichsbürger всё еще остались лицензии на оружие.В среду в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837089585.html

https://ria.ru/20221209/perevorot-1837502007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, баден-вюртемберг, бавария, twitter