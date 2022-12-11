Рейтинг@Mail.ru
В Германии ужесточат закон о ношении оружия - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/germaniya-1837885776.html
В Германии ужесточат закон о ношении оружия
В Германии ужесточат закон о ношении оружия - РИА Новости, 11.12.2022
В Германии ужесточат закон о ношении оружия
В Германии ужесточат закон о ношении оружия из-за опасений, связанных с планировавшимся ранее группой подозреваемых госпереворотом, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:16
2022-12-11T16:16
в мире
германия
баден-вюртемберг
бавария
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837753012_0:552:2658:2047_1920x0_80_0_0_d22ebd1df20d4752db3b5d37269cd8b2.jpg
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. В Германии ужесточат закон о ношении оружия из-за опасений, связанных с планировавшимся ранее группой подозреваемых госпереворотом, сообщила в воскресенье министр внутренних дел страны Нэнси Фезер."Как минимум у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии", - написала министр в социальной сети Twitter.По её словам, государство имеет дело не с "безобидными чудаками", а с подозреваемыми в терроризме.Ранее в кабинете министров ФРГ сообщили, что у 500 подозреваемых в близости к движению Reichsbürger всё еще остались лицензии на оружие.В среду в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
https://ria.ru/20221208/germaniya-1837089585.html
https://ria.ru/20221209/perevorot-1837502007.html
германия
баден-вюртемберг
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837753012_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_352a7e9cc44fcef7d624ac1eea3e6848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, баден-вюртемберг, бавария, twitter
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Бавария, Twitter
16:16 11.12.2022
 
В Германии ужесточат закон о ношении оружия

В Германии ужесточат закон о ношении оружия после вскрытия заговора

© AFP 2022 / Jens SchlueterАвтомобиль полиции в Германии
Автомобиль полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Автомобиль полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. В Германии ужесточат закон о ношении оружия из-за опасений, связанных с планировавшимся ранее группой подозреваемых госпереворотом, сообщила в воскресенье министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
"Как минимум у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии", - написала министр в социальной сети Twitter.
Сотрудники немецкой полиции сопровождают подозреваемого в Карлсруэ во время рейдов против членов крайне правой террористической группы, подозреваемых в планировании нападения на парламент Германии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 08:00
Очень "русский" след обнаружен в германском заговоре
По её словам, государство имеет дело не с "безобидными чудаками", а с подозреваемыми в терроризме.
Ранее в кабинете министров ФРГ сообщили, что у 500 подозреваемых в близости к движению Reichsbürger всё еще остались лицензии на оружие.
В среду в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
Задержанный по делу о планировании нападения на парламент Германии, 7 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 15:27
В Германии арестовали 23 подозреваемых в подготовке госпереворота
 
В миреГерманияБаден-ВюртембергБаварияTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала