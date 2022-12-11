В Германии ужесточат закон о ношении оружия
В Германии ужесточат закон о ношении оружия после вскрытия заговора
Автомобиль полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. В Германии ужесточат закон о ношении оружия из-за опасений, связанных с планировавшимся ранее группой подозреваемых госпереворотом, сообщила в воскресенье министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.
"Как минимум у 1050 рейхсбюргеров были отозваны лицензии на оружие. Необходимо максимальное давление со стороны всех инстанций. Для этого мы в ближайшее время ужесточим закон об оружии", - написала министр в социальной сети Twitter.
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По её словам, государство имеет дело не с "безобидными чудаками", а с подозреваемыми в терроризме.
Ранее в кабинете министров ФРГ сообщили, что у 500 подозреваемых в близости к движению Reichsbürger всё еще остались лицензии на оружие.
В среду в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводятся обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).