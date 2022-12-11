https://ria.ru/20221211/general-1837913346.html

Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая

Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая - РИА Новости, 11.12.2022

Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая

Пользователи Twitter из Франции сочли опасным и возмутительным заявление генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, призвавшего в эфире... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T19:57

2022-12-11T19:57

2022-12-11T21:31

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из Франции сочли опасным и возмутительным заявление генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, призвавшего в эфире телеканала LCI "нанести удары по российским парадам, посвященным 9 Мая".Большинство комментаторов отметили, что призывы устраивать теракты являются абсолютно неприемлемыми."Убивать мирное население — это символ чего? Ваших западных ценностей?" — спросил Norman éric."Опасный безумец, что ты несешь", — написали в комментариях."Они хотят провокациями против России начать мировую войну. Это преступно", — заметил Tima Urielle."Потом русские разберут нас на атомы", — считает один из участников дискуссии."Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!" — возмутился sebastien.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20221211/uyazvimost-1837900901.html

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837101113.html

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политика, россия, украина, франция