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Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая - РИА Новости, 11.12.2022
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Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая
Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая - РИА Новости, 11.12.2022
Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая
Пользователи Twitter из Франции сочли опасным и возмутительным заявление генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, призвавшего в эфире... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T19:57
2022-12-11T21:31
политика
россия
украина
франция
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из Франции сочли опасным и возмутительным заявление генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, призвавшего в эфире телеканала LCI "нанести удары по российским парадам, посвященным 9 Мая".Большинство комментаторов отметили, что призывы устраивать теракты являются абсолютно неприемлемыми."Убивать мирное население — это символ чего? Ваших западных ценностей?" — спросил Norman éric."Опасный безумец, что ты несешь", — написали в комментариях."Они хотят провокациями против России начать мировую войну. Это преступно", — заметил Tima Urielle."Потом русские разберут нас на атомы", — считает один из участников дискуссии."Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!" — возмутился sebastien.Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20221211/uyazvimost-1837900901.html
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политика, россия, украина, франция
Политика, Россия, Украина, Франция
19:57 11.12.2022 (обновлено: 21:31 11.12.2022)
 
Русские разберут нас на атомы. Французы ответили на слова генерала о 9 Мая

Пользователи Twitter из Франции осадили генерала, призвавшего ВСУ бомбить парады на 9 Мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пользователи Twitter из Франции сочли опасным и возмутительным заявление генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлефф, призвавшего в эфире телеканала LCI "нанести удары по российским парадам, посвященным 9 Мая".
Большинство комментаторов отметили, что призывы устраивать теракты являются абсолютно неприемлемыми.
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"Убивать мирное население — это символ чего? Ваших западных ценностей?" — спросил Norman éric.
"Опасный безумец, что ты несешь", — написали в комментариях.
"Действительно ли этот картонный генерал оценивает масштабы такого удара и его прямые последствия?" — задался вопросом Letendart.
"Они хотят провокациями против России начать мировую войну. Это преступно", — заметил Tima Urielle.
"Потом русские разберут нас на атомы", — считает один из участников дискуссии.
"Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!" — возмутился sebastien.
Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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