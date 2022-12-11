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СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ - РИА Новости, 11.12.2022
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СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ
СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ - РИА Новости, 11.12.2022
СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ
Группа из 12 стран ЕС потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:35
2022-12-11T16:39
владимир путин
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
украина
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа из 12 стран ЕС потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.Группа из 12 государств, куда входят в том числе Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила обращение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики Евросоюза. Те, в свою очередь, должны выработать соглашение по этому вопросу, отметили авторы материала.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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владимир путин, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, украина
Владимир Путин, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Украина
12:35 11.12.2022 (обновлено: 16:39 11.12.2022)
 
СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ

Bloomberg: 12 стран Евросоюза призвали снизить предложенный потолок цен на газ

© AP Photo / StringerГазопровод Baltic Pipe в Будно, Польша
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Stringer
Газопровод Baltic Pipe в Будно, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа из 12 стран ЕС потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

"У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены", — приводит агентство слова неназванных европейских чиновников.

Группа из 12 государств, куда входят в том числе Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила обращение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики Евросоюза. Те, в свою очередь, должны выработать соглашение по этому вопросу, отметили авторы материала.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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