https://ria.ru/20221211/gaz-1837854760.html

СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ

СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ - РИА Новости, 11.12.2022

СМИ: группа стран ЕС потребовала снизить предлагаемый потолок цен на газ

Группа из 12 стран ЕС потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:35

2022-12-11T12:35

2022-12-11T16:39

владимир путин

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

украина

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа из 12 стран ЕС потребовала значительно снизить потолок цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.Группа из 12 государств, куда входят в том числе Бельгия, Греция, Италия и Польша, направила обращение за четыре дня до экстренной встречи министров энергетики Евросоюза. Те, в свою очередь, должны выработать соглашение по этому вопросу, отметили авторы материала.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221211/uscherb-1837802019.html

европа

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владимир путин, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, украина