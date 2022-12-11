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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на базу Северного флота в Североморск - РИА Новости, 11.12.2022
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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на базу Северного флота в Североморск
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на базу Северного флота в Североморск - РИА Новости, 11.12.2022
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на базу Северного флота в Североморск
Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:10
2022-12-11T16:25
североморск
балтийское море
адмирал горшков (фрегат)
северный флот вмф россии
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ."Сегодня ночью фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск. Фрегат находился на плановом техническом обслуживании на Кронштадском морском заводе", — сообщили на флоте.После работ на корабле проверили готовность технических средств и вооружения в ходе выходов в Балтийское море. В их рамках фрегат успешно выполнил ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".На переходе в Северо-Восточной Атлантике экипаж провел ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также отработал взаимодействие со спасательно-буксирным судном "Алтай". В ближайшее время экипаж "Адмирала Горшкова" приступит к плановым задачам боевой подготовки нового учебного года."Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350. Его заложили в феврале 2006 года, на воду спустили в октябре 2010 года, в состав Северного флота корабль вошел летом 2018 года. Основное ударное оружие фрегатов проекта — ракетный комплекс "Калибр-НК". "Адмирал Горшков" также принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон".
https://ria.ru/20220601/tsirkon-1792276156.html
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Прибытие фрегата "Адмирал Горшков" на базу Северного флота в Североморск
Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота Североморск, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ.
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североморск, балтийское море, адмирал горшков (фрегат), северный флот вмф россии
Североморск, Балтийское море, Адмирал Горшков (фрегат), Северный флот ВМФ России
15:10 11.12.2022 (обновлено: 16:25 11.12.2022)
 
Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл на базу Северного флота в Североморск

Фрегат "Адмирал Горшков" завершил межфлотский переход и прибыл на базу в Североморск

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350 завершил переход с Кронштадского морского завода, где находился на плановом техническом обслуживании, в главную базу Северного флота в Североморск, сообщили в воскресенье в пресс-службе СФ.
"Сегодня ночью фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" завершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск. Фрегат находился на плановом техническом обслуживании на Кронштадском морском заводе", — сообщили на флоте.
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После работ на корабле проверили готовность технических средств и вооружения в ходе выходов в Балтийское море. В их рамках фрегат успешно выполнил ракетные стрельбы по морским целям корабельным зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут".
На переходе в Северо-Восточной Атлантике экипаж провел ряд учений по противовоздушной и противолодочной обороне, а также отработал взаимодействие со спасательно-буксирным судном "Алтай". В ближайшее время экипаж "Адмирала Горшкова" приступит к плановым задачам боевой подготовки нового учебного года.
"Адмирал Горшков" — головной корабль проекта 22350. Его заложили в феврале 2006 года, на воду спустили в октябре 2010 года, в состав Северного флота корабль вошел летом 2018 года. Основное ударное оружие фрегатов проекта — ракетный комплекс "Калибр-НК". "Адмирал Горшков" также принимал активное участие в испытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон".
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