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В Морском соборе назвали Андреевский флаг символом надежды и веры воинов - РИА Новости, 11.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221211/flag-1837878292.html
В Морском соборе назвали Андреевский флаг символом надежды и веры воинов
В Морском соборе назвали Андреевский флаг символом надежды и веры воинов - РИА Новости, 11.12.2022
В Морском соборе назвали Андреевский флаг символом надежды и веры воинов
Андреевский флаг на фоне событий современности стал не просто историческим знаком, а символом надежды и веры воинов, заявил РИА Новости священник Морского... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:31
2022-12-11T15:31
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Андреевский флаг на фоне событий современности стал не просто историческим знаком, а символом надежды и веры воинов, заявил РИА Новости священник Морского собора в Кронштадте Михаил Белов в день флага."С самого основания Военно-морского флота Андреевский флаг являлся символом российского флота, символом нашей победы. И конечно же, здесь религиозная составляющая и военные победы слились в этом замечательном флаге, который мы чаще всего называем просто Андреевским флагом. Конечно же, особенно в сегодняшних наших событиях это не просто символ какой-то истории: это конкретные наши победы, наши победы в определенное время в историческом значении, это надежда и вера воинов", - сказал собеседник агентства.Белов напомнил о девизе Военно-морского флота - "С нами Бог и Андреевский флаг" - подтверждающем веру моряков и их упование на Божий промысл, его милость и надежду на победу."Конечно же, это оправдалось, и я надеюсь, оправдается еще не раз. Та история, которая была прожита, то, что было зафиксировано годами и столетиями начиная со времен Петра I и его отца Алексея Михайловича, нес Андреевский флаг до самой революции. Слава Богу, мы очень радели тогда, и сейчас очень рады, что вернули Андреевский флаг, и мы надеемся, что он еще не раз оправдает себя - мы видим, что уже оправдывает", - заключил священник.Император Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота 11 декабря 1699 года. Император остановил на нем свой выбор, так как хотел увековечить апостола, который, по преданию, принес на Русь христианство. Российские корабли несли белое полотнище с синим диагональным крестом - считается, что апостол Андрей принял мученическую смерть именно на таком кресте - до 18 (5) ноября 1917 года, когда первый Всероссийский съезд военного флота, постановил поднять на всех судах Российского военного флота вместо Андреевского флага красный флаг интернационала.После распада СССР в 1991 году в качестве военно-морского флага президентским указом был вновь установлен исторический Андреевский флаг.
https://ria.ru/20221206/patriarkh-1836779458.html
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кронштадт, религия, вмф рф
Религия, Кронштадт, Религия, ВМФ РФ
15:31 11.12.2022
 
В Морском соборе назвали Андреевский флаг символом надежды и веры воинов

Клирик Морского собора Белов назвал Андреевский флаг символом надежды и веры воинов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Андреевский флаг в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Андреевский флаг на фоне событий современности стал не просто историческим знаком, а символом надежды и веры воинов, заявил РИА Новости священник Морского собора в Кронштадте Михаил Белов в день флага.
"С самого основания Военно-морского флота Андреевский флаг являлся символом российского флота, символом нашей победы. И конечно же, здесь религиозная составляющая и военные победы слились в этом замечательном флаге, который мы чаще всего называем просто Андреевским флагом. Конечно же, особенно в сегодняшних наших событиях это не просто символ какой-то истории: это конкретные наши победы, наши победы в определенное время в историческом значении, это надежда и вера воинов", - сказал собеседник агентства.
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Белов напомнил о девизе Военно-морского флота - "С нами Бог и Андреевский флаг" - подтверждающем веру моряков и их упование на Божий промысл, его милость и надежду на победу.
"Конечно же, это оправдалось, и я надеюсь, оправдается еще не раз. Та история, которая была прожита, то, что было зафиксировано годами и столетиями начиная со времен Петра I и его отца Алексея Михайловича, нес Андреевский флаг до самой революции. Слава Богу, мы очень радели тогда, и сейчас очень рады, что вернули Андреевский флаг, и мы надеемся, что он еще не раз оправдает себя - мы видим, что уже оправдывает", - заключил священник.
Император Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага военного флота 11 декабря 1699 года. Император остановил на нем свой выбор, так как хотел увековечить апостола, который, по преданию, принес на Русь христианство. Российские корабли несли белое полотнище с синим диагональным крестом - считается, что апостол Андрей принял мученическую смерть именно на таком кресте - до 18 (5) ноября 1917 года, когда первый Всероссийский съезд военного флота, постановил поднять на всех судах Российского военного флота вместо Андреевского флага красный флаг интернационала.
После распада СССР в 1991 году в качестве военно-морского флага президентским указом был вновь установлен исторический Андреевский флаг.
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