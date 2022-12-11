https://ria.ru/20221211/feyerverki-1837847020.html

Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе

Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе - РИА Новости, 11.12.2022

Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе

Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе с 12 декабря 2022 года, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие жителей, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:35

2022-12-11T11:35

2022-12-11T11:35

роман старовойт

курская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе с 12 декабря 2022 года, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие жителей, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что власти будут держать этот вопрос под контролем и предпримут меры, чтобы запрет не нарушали."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Его продлили 6 декабря на 15 суток.

https://ria.ru/20221102/novyy_god-1828676400.html

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курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

роман старовойт, курская область, общество