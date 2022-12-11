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Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе - РИА Новости, 11.12.2022
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Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе
Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе - РИА Новости, 11.12.2022
Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе
Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе с 12 декабря 2022 года, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие жителей, сообщил губернатор Курской... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:35
2022-12-11T11:35
роман старовойт
курская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе с 12 декабря 2022 года, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие жителей, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт."Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.Глава региона добавил, что власти будут держать этот вопрос под контролем и предпримут меры, чтобы запрет не нарушали."Желтый" уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Его продлили 6 декабря на 15 суток.
https://ria.ru/20221102/novyy_god-1828676400.html
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роман старовойт, курская область, общество
Роман Старовойт, Курская область, Общество
11:35 11.12.2022
 
Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе

Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе с 12 декабря

© Depositphotos.com / Maren WinterЛюди запускают фейерверки-фонтаны
Люди запускают фейерверки-фонтаны - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Depositphotos.com / Maren Winter
Люди запускают фейерверки-фонтаны. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Курские власти запретили продажу фейерверков в регионе с 12 декабря 2022 года, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие жителей, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется "желтый уровень" террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области", — пишет Старовойт в своём Telegram-канале.
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