https://ria.ru/20221211/evrosoyuz-1837832716.html

"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины

"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 11.12.2022

"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали решение Евросоюза направить Киеву 18 миллиардов евро, несмотря на позицию Венгрии, выступившей против. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:36

2022-12-11T09:36

2022-12-11T11:00

в мире

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украина

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евросоюз

еврокомиссия

германия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали решение Евросоюза направить Киеву 18 миллиардов евро, несмотря на позицию Венгрии, выступившей против.Европейский союз планирует обойти вето Будапешта: деньги для Украины выделят не из общего бюджета ЕС, а из финансов самих стран-участниц.Пользователи портала, в свою очередь, обвинили ЕС в нарушении собственных правил и растраты их налогов ради коррумпированной страны, которая даже не входит в состав Евросоюза, а также в лицемерном отношении к Венгрии."Почему посторонняя страна получает деньги от ЕС??? Это ведь растрата налогов! Прекрасному мистеру Зеленскому нужно снять свои грязные деньги со своих счетов и вернуть их обратно Украине, где они и должны быть!" — потребовал peter p."Страну ЕС бойкотируют, а чужая получает миллиарды… Найдите тут ошибку", — посетовал Eckbert S."Мистер З" будет этим очень доволен. Деньги полетят сразу в Панаму", — отметил Brain."Еще больше наших налогов для бездонной дыры, которая вообще не демонстрирует желания закончить конфликт путем переговоров", — пожаловался Dirk S.Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег требовалось согласование со странами ЕС и Европарламентом.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221210/energosistema-1837795071.html

https://ria.ru/20221211/bunt-1837804753.html

украина

венгрия

киев

германия

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в мире, владимир путин, украина, венгрия, киев, евросоюз, еврокомиссия, германия