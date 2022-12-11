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"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 11.12.2022
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"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины
"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины - РИА Новости, 11.12.2022
"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали решение Евросоюза направить Киеву 18 миллиардов евро, несмотря на позицию Венгрии, выступившей против. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:36
2022-12-11T11:00
в мире
владимир путин
украина
венгрия
киев
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еврокомиссия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали решение Евросоюза направить Киеву 18 миллиардов евро, несмотря на позицию Венгрии, выступившей против.Европейский союз планирует обойти вето Будапешта: деньги для Украины выделят не из общего бюджета ЕС, а из финансов самих стран-участниц.Пользователи портала, в свою очередь, обвинили ЕС в нарушении собственных правил и растраты их налогов ради коррумпированной страны, которая даже не входит в состав Евросоюза, а также в лицемерном отношении к Венгрии."Почему посторонняя страна получает деньги от ЕС??? Это ведь растрата налогов! Прекрасному мистеру Зеленскому нужно снять свои грязные деньги со своих счетов и вернуть их обратно Украине, где они и должны быть!" — потребовал peter p."Страну ЕС бойкотируют, а чужая получает миллиарды… Найдите тут ошибку", — посетовал Eckbert S."Мистер З" будет этим очень доволен. Деньги полетят сразу в Панаму", — отметил Brain."Еще больше наших налогов для бездонной дыры, которая вообще не демонстрирует желания закончить конфликт путем переговоров", — пожаловался Dirk S.Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег требовалось согласование со странами ЕС и Европарламентом.На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, владимир путин, украина, венгрия, киев, евросоюз, еврокомиссия, германия
В мире, Владимир Путин, Украина, Венгрия, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия, Германия
09:36 11.12.2022 (обновлено: 11:00 11.12.2022)
 
"Во что мы ввязались?" Немцы потеряли веру в ЕС из-за Украины

Читатели Die Welt раскритиковали решение ЕС отправить 18 миллиардов евро на Украину

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали решение Евросоюза направить Киеву 18 миллиардов евро, несмотря на позицию Венгрии, выступившей против.
Европейский союз планирует обойти вето Будапешта: деньги для Украины выделят не из общего бюджета ЕС, а из финансов самих стран-участниц.
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Пользователи портала, в свою очередь, обвинили ЕС в нарушении собственных правил и растраты их налогов ради коррумпированной страны, которая даже не входит в состав Евросоюза, а также в лицемерном отношении к Венгрии.

"В ЕС хоть остались какие-нибудь принципы? Установленные нами же правила нарушаются, члены Еврокомиссии арестованы за коррупцию… Во что мы ввязались с Евросоюзом?" — задался вопросом walter l.

"Почему посторонняя страна получает деньги от ЕС??? Это ведь растрата налогов! Прекрасному мистеру Зеленскому нужно снять свои грязные деньги со своих счетов и вернуть их обратно Украине, где они и должны быть!" — потребовал peter p.
"Страну ЕС бойкотируют, а чужая получает миллиарды… Найдите тут ошибку", — посетовал Eckbert S.
"Мистер З" будет этим очень доволен. Деньги полетят сразу в Панаму", — отметил Brain.
"Еще больше наших налогов для бездонной дыры, которая вообще не демонстрирует желания закончить конфликт путем переговоров", — пожаловался Dirk S.

"Примечательно то, что деньги одалживаются стране, которая даже не входит в ЕС и опережает Венгрию по индексу коррупции. С другой стороны, Венгрия является членом союза. Однако Будапешту удерживают деньги, обвиняя в коррупции. Кто знает, когда деньги могут быть возвращены из Украины. Если вообще будут", — прокомментировал Hangover Karlo.

Еврокомиссия 9 ноября предложила новый пакет кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на следующий год. В ЕК отметили, что хотели бы перечислить первые средства уже в январе. Однако для выделения денег требовалось согласование со странами ЕС и Европарламентом.
На Украине с 24 февраля проходит специальная военная операция. Глава российского государства Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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