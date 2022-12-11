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В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад - РИА Новости, 11.12.2022
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В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад
В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад - РИА Новости, 11.12.2022
В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад
Пригородные поезда в Московском регионе, несмотря на снегопад, ходят по графику, есть задержки у поездов дальнего следования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2022
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ржд
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пригородные поезда в Московском регионе, несмотря на снегопад, ходят по графику, есть задержки у поездов дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД."Пригородные поезда в Московском регионе отправляются и прибывают в соответствии с графиком", - сообщили в РЖД в воскресенье."Поезда дальнего следования № 85 Нижневартовск - Москва и №25 Ижевск - Москва прибудут на конечный пункт за задержкой более семи часов из-за незапланированной остановки по погодным условиям на участке Арзамас - Канаш Горьковской железной дороги", - добавили в компании.Там отметили, что пассажиры этих поездов обеспечены питанием. В вагонах поддерживался комфортный температурный режим."РЖД делают всё возможное, чтобы минимизировать время задержки поездов. В связи с пришедшим в центральный регион снегопадом железные дороги перешли на усиленный режим работы. Проводится непрерывная очистка путей, стрелочных переводов, платформ и другой инфраструктуры от снега", - отметили в компании.
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москва, ржд
Москва, РЖД
11:12 11.12.2022
 
В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад

Электрички Московского региона ходят по графику на фоне снегопада, есть задержки у поездов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЭлектропоезд у платформы
Электропоезд у платформы - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Электропоезд у платформы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пригородные поезда в Московском регионе, несмотря на снегопад, ходят по графику, есть задержки у поездов дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
"Пригородные поезда в Московском регионе отправляются и прибывают в соответствии с графиком", - сообщили в РЖД в воскресенье.
"Поезда дальнего следования № 85 Нижневартовск - Москва и №25 Ижевск - Москва прибудут на конечный пункт за задержкой более семи часов из-за незапланированной остановки по погодным условиям на участке Арзамас - Канаш Горьковской железной дороги", - добавили в компании.
Там отметили, что пассажиры этих поездов обеспечены питанием. В вагонах поддерживался комфортный температурный режим.
"РЖД делают всё возможное, чтобы минимизировать время задержки поездов. В связи с пришедшим в центральный регион снегопадом железные дороги перешли на усиленный режим работы. Проводится непрерывная очистка путей, стрелочных переводов, платформ и другой инфраструктуры от снега", - отметили в компании.
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