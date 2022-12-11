https://ria.ru/20221211/elektrichki-1837844631.html

В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад

В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад - РИА Новости, 11.12.2022

В Московском регионе электрички ходят по графику, несмотря на снегопад

Пригородные поезда в Московском регионе, несмотря на снегопад, ходят по графику, есть задержки у поездов дальнего следования, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2022

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москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пригородные поезда в Московском регионе, несмотря на снегопад, ходят по графику, есть задержки у поездов дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД."Пригородные поезда в Московском регионе отправляются и прибывают в соответствии с графиком", - сообщили в РЖД в воскресенье."Поезда дальнего следования № 85 Нижневартовск - Москва и №25 Ижевск - Москва прибудут на конечный пункт за задержкой более семи часов из-за незапланированной остановки по погодным условиям на участке Арзамас - Канаш Горьковской железной дороги", - добавили в компании.Там отметили, что пассажиры этих поездов обеспечены питанием. В вагонах поддерживался комфортный температурный режим."РЖД делают всё возможное, чтобы минимизировать время задержки поездов. В связи с пришедшим в центральный регион снегопадом железные дороги перешли на усиленный режим работы. Проводится непрерывная очистка путей, стрелочных переводов, платформ и другой инфраструктуры от снега", - отметили в компании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, ржд