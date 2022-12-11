Рейтинг@Mail.ru
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/dtp-1837839373.html
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека - РИА Новости, 11.12.2022
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека
Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле на трассе "Раздольное — Хасан" в Приморье, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:35
2022-12-11T11:31
происшествия
авто
россия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле на трассе "Раздольное — Хасан" в Приморье, сообщает управление МВД России по региону.По данным полиции, авария произошла на 43-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" в Приморье. Предварительно установлено, что водитель машины УАЗ, двигаясь в направлении села Гусевка, съехал с дороги в правый кювет, автомобиль опрокинулся."После этого произошло возгорание внедорожника. В результате автоаварии 19-, 43- и 48-летние мужчины, находившиеся в автомобиле, скончались", — говорится в сообщении.Отмечается, что авария произошла на участке дороги со снежным накатом в темное время суток. Полиция устанавливает обстоятельства, назначено проведение ряда исследований, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Как позже уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона, "результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Приморья".
https://ria.ru/20221210/dtp-1837704254.html
https://ria.ru/20221209/ugonschik-1837492255.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Россия, Приморский край
10:35 11.12.2022 (обновлено: 11:31 11.12.2022)
 
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека

В Приморье после ДТП на трассе "Раздольное — Хасан" в машине погибли три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле на трассе "Раздольное — Хасан" в Приморье, сообщает управление МВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла на 43-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" в Приморье. Предварительно установлено, что водитель машины УАЗ, двигаясь в направлении села Гусевка, съехал с дороги в правый кювет, автомобиль опрокинулся.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
Вчера, 11:47
В ДТП с тремя автомобилями в Нижегородской области погибла женщина
"После этого произошло возгорание внедорожника. В результате автоаварии 19-, 43- и 48-летние мужчины, находившиеся в автомобиле, скончались", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла на участке дороги со снежным накатом в темное время суток. Полиция устанавливает обстоятельства, назначено проведение ряда исследований, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как позже уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона, "результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Приморья".
51-летний ставропольчанин с признаками алкогольного опьянения угнал автомобиль такси и устроил массовое ДТП - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 14:59
В Волгограде арестовали угонщика такси, устроившего ДТП с пятью машинами
 
ПроисшествияАвтоРоссияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала