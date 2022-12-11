https://ria.ru/20221211/dtp-1837839373.html
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека - РИА Новости, 11.12.2022
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека
Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле на трассе "Раздольное — Хасан" в Приморье, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:35
2022-12-11T10:35
2022-12-11T11:31
происшествия
авто
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле на трассе "Раздольное — Хасан" в Приморье, сообщает управление МВД России по региону.По данным полиции, авария произошла на 43-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" в Приморье. Предварительно установлено, что водитель машины УАЗ, двигаясь в направлении села Гусевка, съехал с дороги в правый кювет, автомобиль опрокинулся."После этого произошло возгорание внедорожника. В результате автоаварии 19-, 43- и 48-летние мужчины, находившиеся в автомобиле, скончались", — говорится в сообщении.Отмечается, что авария произошла на участке дороги со снежным накатом в темное время суток. Полиция устанавливает обстоятельства, назначено проведение ряда исследований, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Как позже уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона, "результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Приморья".
https://ria.ru/20221210/dtp-1837704254.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, авто, россия, приморский край
Происшествия, Авто, Россия, Приморский край
10:35 11.12.2022 (обновлено: 11:31 11.12.2022)
В Приморье в загоревшемся после ДТП автомобиле погибли три человека
В Приморье после ДТП на трассе "Раздольное — Хасан" в машине погибли три человека
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Три человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле на трассе "Раздольное — Хасан" в Приморье, сообщает управление МВД России по региону.
По данным полиции, авария произошла на 43-м километре автодороги "Раздольное — Хасан" в Приморье. Предварительно установлено, что водитель машины УАЗ
, двигаясь в направлении села Гусевка, съехал с дороги в правый кювет, автомобиль опрокинулся.
"После этого произошло возгорание внедорожника. В результате автоаварии 19-, 43- и 48-летние мужчины, находившиеся в автомобиле, скончались", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла на участке дороги со снежным накатом в темное время суток. Полиция устанавливает обстоятельства, назначено проведение ряда исследований, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как позже уточнил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона, "результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Приморья".