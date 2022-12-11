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Москвичам пообещали тропический дождь

Москвичам пообещали тропический дождь - РИА Новости, 11.12.2022

Москвичам пообещали тропический дождь

В понедельник в Москве ожидается тропический дождь, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:46

2022-12-11T08:46

2022-12-11T09:42

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В понедельник в Москве ожидается тропический дождь, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник при температуре от нуля до плюс 5 градусов в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь — на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза", — рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что таким образом 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прежний максимум держался с 1981 года, когда было 23 миллиметра.

https://ria.ru/20221209/moroz-1837429735.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец