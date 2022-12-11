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Москвичам пообещали тропический дождь
Москвичам пообещали тропический дождь - РИА Новости, 11.12.2022
Москвичам пообещали тропический дождь
В понедельник в Москве ожидается тропический дождь, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:46
2022-12-11T08:46
2022-12-11T09:42
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В понедельник в Москве ожидается тропический дождь, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник при температуре от нуля до плюс 5 градусов в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь — на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза", — рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что таким образом 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прежний максимум держался с 1981 года, когда было 23 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
08:46 11.12.2022 (обновлено: 09:42 11.12.2022)
Москвичам пообещали тропический дождь
Синоптик Тишковец: в понедельник в Москве ожидается тропический дождь и рекорд по осадкам