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Москвичам пообещали тропический дождь - РИА Новости, 11.12.2022
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Москвичам пообещали тропический дождь
Москвичам пообещали тропический дождь - РИА Новости, 11.12.2022
Москвичам пообещали тропический дождь
В понедельник в Москве ожидается тропический дождь, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, сообщил РИА... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:46
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погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В понедельник в Москве ожидается тропический дождь, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник при температуре от нуля до плюс 5 градусов в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь — на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза", — рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что таким образом 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прежний максимум держался с 1981 года, когда было 23 миллиметра.
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
08:46 11.12.2022 (обновлено: 09:42 11.12.2022)
 
Москвичам пообещали тропический дождь

Синоптик Тишковец: в понедельник в Москве ожидается тропический дождь и рекорд по осадкам

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщина с зонтом в Москве
Женщина с зонтом в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Женщина с зонтом в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В понедельник в Москве ожидается тропический дождь, прольется от 23 до 33 миллиметров осадков, это 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник при температуре от нуля до плюс 5 градусов в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь — на столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков — от 23 до 33 миллиметров интенсивного обложного дождя, что составляет до 40-60 процентов от всей месячной нормы декабря, из-за чего снежный покров "сдуется" почти в три раза", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что таким образом 12 декабря 2022 года будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря. Прежний максимум держался с 1981 года, когда было 23 миллиметра.
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