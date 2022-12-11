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Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке
Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке
Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:14
2022-12-11T17:14
2022-12-11T17:14
специальная военная операция на украине
донецк
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вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."По данным очевидцев, в результате последнего обстрела вновь под вражеский огонь попал район рынка "Маяк", - написал он в Telegram-канале.
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донецк, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле района рынка "Маяк" со стороны украинских войск