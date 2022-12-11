https://ria.ru/20221211/donetsk-1837892400.html

Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке

Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска обстреляли район рынка "Маяк" в Донецке

Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T17:14

2022-12-11T17:14

2022-12-11T17:14

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Район рынка "Маяк" в Донецке подвергся обстрелу украинских войск, сообщает мэр города Алексей Кулемзин."По данным очевидцев, в результате последнего обстрела вновь под вражеский огонь попал район рынка "Маяк", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837870560.html

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донецк, украина, вооруженные силы украины, в мире