https://ria.ru/20221211/donetsk-1837891386.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 11.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы

Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T17:02

2022-12-11T17:02

2022-12-11T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

калининский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Во время утреннего обстрела получила повреждения школа №99 города Донецка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.54 мск украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".

https://ria.ru/20221211/obstrel-1837890120.html

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Дарья Буймова

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