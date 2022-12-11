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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/donetsk-1837891386.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы - РИА Новости, 11.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы
Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:02
2022-12-11T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
калининский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Во время утреннего обстрела получила повреждения школа №99 города Донецка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.54 мск украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".
https://ria.ru/20221211/obstrel-1837890120.html
донецк
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, калининский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Калининский район, Донецкая Народная Республика
17:02 11.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждено здание школы

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждения получила школа №99

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазрушенное здание планетария в Донецке после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города
Разрушенное здание планетария в Донецке после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенное здание планетария в Донецке после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Здание школы повреждено в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время утреннего обстрела получила повреждения школа №99 города Донецка", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что центр Донецка подвергся обстрелу реактивными системами залпового огня "Град". Под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы, было слышно порядка 20 "прилетов". Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в 5.54 мск украинские войска обстреляли Ворошиловский и Калининский районы Донецка со стороны населенного пункта Тоненькое, выпустив 20 ракет из "Града".
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